Как быстро испортятся зубы, если их не лечить

Источник материала: Tut.by

Что будет с зубами, если годами игнорировать походы к стоматологу, не лечить кариес и не избавляться от зубного налета, а боль заглушать таблетками? На « Простой вопрос » подробно ответила стоматолог Анастасия Крачковская.

Анастасия КрачковскаяВрач стоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram Врач стоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет

Что случится, если долго не ходить к стоматологу

— То, как быстро разовьется кариес, зависит от трех главных факторов. Во-первых, это зубной налет — на его количество влияет и правильность чистки зубов, и ее частота. Во-вторых, образ жизни и особенно питание. Едите ли вы много углеводных продуктов? Сколько употребляете сахара? Какова частота приемов пищи? И, наконец, кариесрезистентность, она же устойчивость зубов к кариесу — это не только о генетике, но и о структуре эмали, ее характере. Бывают такие счастливчики, которые за зубами не следят, но из-за крепкой эмали кариес у них не развивается.

Дополнительные обстоятельства, которые также влияют на восприимчивость зубов к кариесу, — это беременность, кормление грудью, наличие хронических заболеваний.

Из сказанного выше ясно: у десяти разных человек, которые пять-десять лет не лечили зубы, стоматолог зафиксирует разную клиническую ситуацию.

«Классическая» цепочка развития кариеса выглядит так: маленькая дырочка в зубе становится все больше. Постепенно проблема доходит до нерва — и он воспаляется. На медицинском языке воспаление внутренних тканей зуба называется пульпитом. Пульпит бывает острым, когда боль очень сильная. А бывает хронический: боль возникает периодически, затихает под действием таблеток. Но нерв в зубе со временем погибает.

Инфекция идет дальше, на корнях зуба могут появиться очаги воспаления — возникает так называемый «апикальный периодонтит». Это и боль при надкусывании, и реакция на горячее. Отсутствие медицинского вмешательства приведет к тому, что от зуба мало что останется. А еще гнилые зубы станут причиной неприятного запаха изо рта.

Если кариес есть на одном зубе, вероятность, что он появится на другом — довольно высокая. Не потому, что стрептококки (вызывающие кариес бактерии, которых много у нас во рту) «переползают» по зубам. Речь сейчас идет о межзубном (или контактном) кариесе. Когда из-за проблем у одного зуба создаются «благоприятные» условия для развития кариеса на другом — из-за потенциального скопления налета, застревания кусочков пищи.

Если у человека нет хотя бы одного зуба, это влияет на всю зубочелюстную систему. Автоматически начинаешь меньше жевать на сторону с «дыркой» — поэтому происходит перенапряжение жевательных мышц с другой стороны, также и большее стирание зубов. Не сразу, но в промежутке 5−10 лет это чревато серьезными последствиями: от нарушения прикуса, наклона зубов и внешне заметных перекосов улыбки до неравномерной нагрузки на височно нижнечелюстной сустав и частых головных болей. А еще со временем на той стороне лица, где меньше зубов, появятся более выраженные морщины.

Если отсутствует больше одного зуба, изменения еще заметнее. Чем дольше тянешь с протезированием, тем сложнее исправить ситуацию: челюсти привыкают к такому положению. Это вопрос не только эстетики, но и функции — например, качественного жевания.



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Налет и камень зачастую кажутся пациентам менее серьезной проблемой по сравнению с кариесом: мол, зачем от них избавляться? Но это влияет на здоровье десен: увеличиваясь в объеме, камень «растет» под десну, отодвигая ее от стенки зуба. В промежутке 10−15 лет это приведет к оголению корней, зуб станет подвижным — если десневой карман глубокий, зуб можно и потерять.

Любые заболевания полости рта влияют на общее состояние иммунной системы. Не случайно перед любыми серьезными операциями требуется справка о санации полости рта от стоматолога, — так исключают лишний риск.

Почему ориентироваться на боль при походе к стоматологу — плохая идея

— Кариес на начальной стадии может никак не беспокоить. Если возникает боль, причем сильная, то с 90% уверенностью можно говорить о том, что вовлечен нерв, и зуб поврежден глубоко и конкретно. Так что и морально, и материально проще ходить к стоматологу регулярно.

«Раз в полгода» — это усредненная рекомендация. На самом деле, каждому пациенту нужен индивидуальный подход: после осмотра стоматолог увеличит или уменьшит для вас эту периодичность. Например, заядлым курильщикам, чтобы сохранить здоровье зубов, профгигиену приходится выполнять раз в квартал. А пациентам с вылеченными и запломбированными зубами я советую приходить раз в год.