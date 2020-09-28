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«Минск» добыл волевую победу над «Смолевичами»
Источник материала: Tut.by
28 сентября матчем в Минске завершился 25-й тур
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Напомним, что матч «Белшина» — «Шахтер» федерация перенесла.
ФК «Минск» — ФК «Смолевичи» — 2:1
Минск. 28 сентября. Стадион «Трактор».
Судьи: А. Василевич, Д. Емельянчиков, А. Полуянов.
ФК «Минск»: Леонов — Остроух, Евдокимов (к), Грибовский (Пеньчук, 87), Яроцкий (Шрамченко, 70), Залеский (Ануфриев, 46), Климович, Васильев, Чаговец, Тен, Насибулин.
ФК «Смолевичи»: Лазовский — Жевнеров (к), Макаров, Демченко (Макушинский, 77), Щегрикович, Бочеров (Богданов, 64), Халимончик, Ханкевич, М. Ковель, Джигеро (Потапенко, 71), Алибеков.
Предупреждения: Ханкевич (9), Васильев (32), М. Ковель (50), Лазовский (59), Макушинский (78).
Голы: 0:1 — Ханкевич (16, пас — Щегрикович). 1:1 — Васильев (60, с пенальти). 2:1 — Ануфриев (72, пас — Остроух).
Первый тайм начался с «привоза» вратаря хозяев поля, который ошибся на выходе и мяч в пустые ворота отправил Леонид Ханкевич.
Но во втором тайме сказался уровень «горожан», которые на 60-й с пенальти сравняли счет, через 12 минут забили победный гол.
Команда Вадима Скрипченко набирает 31 очко и, вероятно, обеспечила себе прописку в Высшей лиге на будущий сезон.
«Смолевичи» же стоят первыми на вылет в пердив.
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28 сентября завершился 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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