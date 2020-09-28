«Минск» добыл волевую победу над «Смолевичами»

Источник материала: Tut.by

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28 сентября матчем в Минске завершился 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В столице «Минск» уверенно обыграл «Смолевичи». Последние продолжают замыкать турнирную таблицу, являясь первыми в списке на вылет из элиты.

Вчера минское «Динамо» обыграло «Витебск» , прервав четырехматчевую серию поражений.

Брест хлопнул Борисов, «Неман» поднимается на второе место, «Ислочь» обходит «Торпедо-БелАЗ»">26 сентября в Молодечно «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Ислочью». У «волков» прервалась шестиматчевая серия побед, а форвард Момо Янсане сыграл в последний раз за клуб.

В Жодино в упорном матче «Торпедо-БелАЗ» проиграл «Неману» . Концовка игры выдалась жаркой и чуть не завершилась потасовкой на поле. Гродненский клуб временно поднимается на второе место. «Автозаводцы» опускаются на пятое место.

Украшением субботы стала игра в Борисове , где БАТЭ с уже новым главным тренером принимал брестское «Динамо». Матч получился невероятным по накалу и закончился дублем Сергея Кривца в ворота БАТЭ на последних минутах матча, который стал победным для Бреста.

Напомним, что матч «Белшина» — «Шахтер» федерация перенесла.

ФК «Минск» — ФК «Смолевичи» — 2:1

Минск. 28 сентября. Стадион «Трактор».

Судьи: А. Василевич, Д. Емельянчиков, А. Полуянов.

ФК «Минск»: Леонов — Остроух, Евдокимов (к), Грибовский (Пеньчук, 87), Яроцкий (Шрамченко, 70), Залеский (Ануфриев, 46), Климович, Васильев, Чаговец, Тен, Насибулин.

ФК «Смолевичи»: Лазовский — Жевнеров (к), Макаров, Демченко (Макушинский, 77), Щегрикович, Бочеров (Богданов, 64), Халимончик, Ханкевич, М. Ковель, Джигеро (Потапенко, 71), Алибеков.

Предупреждения: Ханкевич (9), Васильев (32), М. Ковель (50), Лазовский (59), Макушинский (78).

Голы: 0:1 — Ханкевич (16, пас — Щегрикович). 1:1 — Васильев (60, с пенальти). 2:1 — Ануфриев (72, пас — Остроух).

Первый тайм начался с «привоза» вратаря хозяев поля, который ошибся на выходе и мяч в пустые ворота отправил Леонид Ханкевич.

Но во втором тайме сказался уровень «горожан», которые на 60-й с пенальти сравняли счет, через 12 минут забили победный гол.

Команда Вадима Скрипченко набирает 31 очко и, вероятно, обеспечила себе прописку в Высшей лиге на будущий сезон.

«Смолевичи» же стоят первыми на вылет в пердив.





Трансферные новости

Сергей Черник влился в ряды «Городеи». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

«Шахтер» арендует Диего Сантоса у «Витебска» с правом выкупа.

«Ислочь» подписала контракт с полузащитником из Кении . Мохамед Катана Ньяне является воспитанником престижной Aspire Academy, в которой был капитаном и получал футбольное образование на протяжении пяти лет.

Также в команду перешел бразильский форвард Нивалдо Родригес Феррейра.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 25 49 «Неман» 25 47 «Шахтер» 24 46 «Ислочь» 25 42 «Торпедо-БелАЗ» 25 41 «Рух» 25 39 «Динамо» (Брест) 23 38 «Динамо» (Минск) 24 36 «Энергетик-БГУ» 24 35 «Витебск» 25 31 ФК «Минск» 24 31 «Славия» 23 28 ФК «Слуцк» 23 21 ФК «Городея» 24 21 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 24 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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