|
Один из банков возобновил кредитование. Но процентные ставки кусаются
Источник материала: Tut.by
РРБ-Банк с 28 сентября возобновил выдачу кредитов физлицам. Об этом
Сейчас РРБ-Банк предлагает 4 кредита: «Социальный» — 32,99%, «Ренессанс» — 32,99%, «Доступный Плюс» — 34,99%, «Предприниматель» — 39,99%.
Кредитование в РРБ-Банке
Напомним, во второй половине августа-начале сентября кредитование
К примеру, в БПС-Сбербанке так
— С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РРБ-Банк с 28 сентября возобновил выдачу кредитов физлицам. При этом процентные ставки по ним заметно выросли, они начинаются от 32,99% годовых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)