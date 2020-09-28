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Один из банков возобновил кредитование. Но процентные ставки кусаются

28.09.2020 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

РРБ-Банк с 28 сентября возобновил выдачу кредитов физлицам. Об этом сообщается на сайте банка. При этом процентные ставки по ним заметно выросли, они начинаются от 32,99% годовых.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас РРБ-Банк предлагает 4 кредита: «Социальный» — 32,99%, «Ренессанс» — 32,99%, «Доступный Плюс» — 34,99%, «Предприниматель» — 39,99%.

Кредитование в РРБ-Банке приостанавливали еще с 18 августа. К примеру, ставка по кредиту «Ренессанс» до приостановки была на уровне 13,5%.

Напомним, во второй половине августа-начале сентября кредитование приостановили или сократили многие банки.

К примеру, в БПС-Сбербанке так поясняли свое решение:

— С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам.

 
 
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РРБ-Банк с 28 сентября возобновил выдачу кредитов физлицам. При этом процентные ставки по ним заметно выросли, они начинаются от 32,99% годовых.
 
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