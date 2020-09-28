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Максим Знак выходит из голодовки

28.09.2020 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Содержащийся в СИЗО член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Максим Знак выходит из голодовки, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

Максим Знак выходит из голодовки

По его словам, 28 сентября защитники первый раз после выходных посетили Знака в изоляторе. «Еще до выходных он ощутил огромную волну поддержки, начиная с того, как поддержали коллеги-адвокаты, подав десятки ходатайств о личном поручительстве и придя в суды обеих инстанций, и заканчивая огромным количеством комментариев, обращений и писем людей, в том числе ранее лично незнакомых с Максимом. Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе», — считает Лаевский.

Он сообщил, что на выходных Знак начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами — сейчас он постепенно возобновляет прием пищи.

«Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро. Он выражает всем огромную благодарность и подтверждает решимость, желание и готовность дальше работать и бороться», — сказал адвокат.

Член президиума КС, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.

Преследование членов и волонтеров КС продолжается. Как сообщила пресс-служба совета, днем 28 сентября в Минске была задержана волонтер штаба Виктора Бабарико и Координационного совета Инна Коваленок. «В 13:45 она вышла за кофе из своего дома и перестала выходить на связь. Через 45 мин ее сестра, с которой она проживает, вышла в поисках Инны. Но заметила странные авто, ее начали преследовать, и ей удалось скрыться. Сестра Инны на данный момент в безопасности, мы в контакте и с ней, и с ее адвокатом», — отметили в пресс-службе КС.

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Теги: Минск
 
 
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