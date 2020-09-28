Содержащийся в СИЗО член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Максим Знак выходит из голодовки, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.





По его словам, 28 сентября защитники первый раз после выходных посетили Знака в изоляторе. «Еще до выходных он ощутил огромную волну поддержки, начиная с того, как поддержали коллеги-адвокаты, подав десятки ходатайств о личном поручительстве и придя в суды обеих инстанций, и заканчивая огромным количеством комментариев, обращений и писем людей, в том числе ранее лично незнакомых с Максимом. Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе», — считает Лаевский.

Он сообщил, что на выходных Знак начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами — сейчас он постепенно возобновляет прием пищи.

«Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро. Он выражает всем огромную благодарность и подтверждает решимость, желание и готовность дальше работать и бороться», — сказал адвокат.

Член президиума КС, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.

Преследование членов и волонтеров КС продолжается. Как сообщила пресс-служба совета, днем 28 сентября в Минске была задержана волонтер штаба Виктора Бабарико и Координационного совета Инна Коваленок. «В 13:45 она вышла за кофе из своего дома и перестала выходить на связь. Через 45 мин ее сестра, с которой она проживает, вышла в поисках Инны. Но заметила странные авто, ее начали преследовать, и ей удалось скрыться. Сестра Инны на данный момент в безопасности, мы в контакте и с ней, и с ее адвокатом», — отметили в пресс-службе КС.

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