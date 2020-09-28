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«Онлайнер» выпустил фильм об уволившихся на фоне протестов силовиках

28.09.2020 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Редакция портала Onliner.by подготовила документальный фильм о силовиках, которые уволились из органов после кровавых событий первой половины августа.

«В моей жизни была служба в армии и, разумеется, часть добрых знакомых "при погонах". Конечно, переживал за ребят во время страшных дней 9-11 августа, — признается Игорь, один из авторов фильма. — Идея собрать всю картину происходящего по ту сторону щитов пришла во время отсмотра материала с трагическими событиями на "Пушкинской" (место убийства Александра Тарайковского. — ред.)».

 
 
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Редакция портала Onliner.by подготовила документальный фильм о силовиках, которые уволились из органов после кровавых событий первой половины августа.
 
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