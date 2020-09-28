«Онлайнер» выпустил фильм об уволившихся на фоне протестов силовиках

Редакция портала Onliner.by подготовила документальный фильм о силовиках, которые уволились из органов после кровавых событий первой половины августа.

«В моей жизни была служба в армии и, разумеется, часть добрых знакомых "при погонах". Конечно, переживал за ребят во время страшных дней 9-11 августа, — признается Игорь, один из авторов фильма. — Идея собрать всю картину происходящего по ту сторону щитов пришла во время отсмотра материала с трагическими событиями на "Пушкинской" (место убийства Александра Тарайковского. — ред.)».