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«Онлайнер» выпустил фильм об уволившихся на фоне протестов силовиках
Источник материала: Навiны
Редакция портала Onliner.by подготовила документальный фильм о силовиках, которые уволились из органов после кровавых событий первой половины августа.
«В моей жизни была служба в армии и, разумеется, часть добрых знакомых "при погонах". Конечно, переживал за ребят во время страшных дней 9-11 августа, — признается Игорь, один из авторов фильма. — Идея собрать всю картину происходящего по ту сторону щитов пришла во время отсмотра материала с трагическими событиями на "Пушкинской" (место убийства Александра Тарайковского. — ред.)».
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Редакция портала Onliner.by подготовила документальный фильм о силовиках, которые уволились из органов после кровавых событий первой половины августа.
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