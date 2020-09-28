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Пьяный белорус устроил ДТП в Германии и скрылся с места происшествия

28.09.2020 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дальнобойщик из Беларуси устроил 26 сентября ДТП на трассе А1 в Германии и скрылся с места происшествия.

Пьяный белорус устроил ДТП в Германии и скрылся с места происшествия
Фото: innenministerium.bayern.de

По сообщению местной полиции, 40-летний водитель-белорус выезжал с парковки и протаранил грузовик. В результате большегрузы получили серьезные механические повреждения.

Виновник ДТП проехал по автобану несколько километров до ближайшей парковки и уснул.

 
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Дальнобойщик из Беларуси устроил 26 сентября ДТП на трассе А1 в Германии и скрылся с места происшествия.
 
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