Пьяный белорус устроил ДТП в Германии и скрылся с места происшествия

Дальнобойщик из Беларуси устроил 26 сентября ДТП на трассе А1 в Германии и скрылся с места происшествия.



Фото: innenministerium.bayern.de

По сообщению местной полиции, 40-летний водитель-белорус выезжал с парковки и протаранил грузовик. В результате большегрузы получили серьезные механические повреждения.

Виновник ДТП проехал по автобану несколько километров до ближайшей парковки и уснул.