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Пьяный белорус устроил ДТП в Германии и скрылся с места происшествия
Источник материала: Навiны
Дальнобойщик из Беларуси устроил 26 сентября ДТП на трассе А1 в Германии и скрылся с места происшествия.
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Виновник ДТП проехал по автобану несколько километров до ближайшей парковки и уснул.
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Дальнобойщик из Беларуси устроил 26 сентября ДТП на трассе А1 в Германии и скрылся с места происшествия.
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