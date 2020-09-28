Найдена первая потенциальная экстрагалактическая планета

Источник материала: Tut.by

Команда ученых из США и Китая обнаружила первые свидетельства существования потенциальной планеты в другой галактике. Свое открытие исследователи описали в статье, выложенной на портале препринтов Arxiv.org. Об этом пишет Naked Science .



Место расположения планеты-кандидата в галактике Водоворот. Фото:Di Stefano, Berndtsson et al., 2020

За пределами нашей Солнечной системы существует огромное множество планет: количество уже открытых исчисляется тысячами. Но пока все экзопланеты были обнаружены в галактике Млечный Путь, и до сих пор не удалось идентифицировать планету, существующую в другой галактике.

И вот теперь такая экстрагалактическая планета с большой вероятностью найдена. Если предварительные данные подтвердятся, объекту присвоят обозначение M51-ULS-1b. Планета-кандидат находится в галактике Водоворот NGC 5194 и расположена примерно в 23 миллионах световых лет от Земли.

В большинстве случаев идентифицировать планету на таком расстоянии будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Но теперь уникальные свойства объекта облегчили работу ученых. Во-первых, предполагаемая экзопланета находится около двойной системы, в центре которой — черная дыра или нейтронная звезда, поглощающая своего «партнера». Эта система излучает мощный рентгеновский сигнал, который привлек внимание исследователей.

Открытию способствовало еще и то, что источник рентгеновских лучей оказался очень маленьким — настолько, что объект, проходящий между ним и Землей, временно блокировал излучение. По мнению ученых, это был возможный планетный транзит, длившийся примерно три часа.

Хотя временно перекрыть излучение могла и не планета, а другая звезда, астрономы считают, что двойная система «слишком молода для такой возможности». Авторы работы также исключили вероятность попадания материи в источник рентгеновских лучей: характеристики излучения не соответствовали такому феномену.

О массе и размерах экстрагалактической планеты ученые пока ничего не знают, но надеются выяснить больше в процессе изучения объекта. Сейчас исследователи предполагают, что планета-кандидат может оказаться газовым гигантом размером примерно с Сатурн.

Ранее мы также писали о том, что астрономы обнаружили максимально точные копии Солнца и Земли и впервые нашли пояс астероидов в экзопланетной системе.