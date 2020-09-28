Минские айтишники запустили платформу взаимопомощи Daver.me. Что это и как работает

Источник материала: Tut.by

Группа айтишников из Минска запустила платформу взаимопомощи Daver.me, с помощью которой белорусы могут размещать небольшие объявления о поиске или предложениях помощи, а также распространять информацию. Связаться с кем-либо либо разместить свое объявление можно через Telegram-бот @daverme_bot. Узнали у создателей проекта, в чем цель проекта, и заодно рассказываем, как это работает.



Скриншот сайта daver.me

Что такое Daver.me

Если кратко, то Telegram-бот @daverme_bot позволяет пользователям создавать так называемые даверы — небольшие объявления — в различных категориях: опасные места, просьбы о помощи, пропавшие и найденные люди, домашние питомцы и многое другое.

Эти объявления привязаны к населенному пункту, в котором находится автор объявления, и ограничены по времени. Поэтому в выдаче всегда находятся наиболее актуальные «даверы».

После создания «давера» волонтеры и другие неравнодушные жители из населенного пункта, где находится создатель объявления, сразу смогут увидеть запрос в своей выдаче, связаться с автором и оперативно оказать ему помощь или поддержку.

— Мы просто группа друзей-айтишников из Минска, и нам небезразлично то, что происходит у нас в стране, — рассказал один из создателей проекта. — Одного из нас задержали в самом начале протестов. Когда он вернулся, мы стали обсуждать, как сейчас можно помогать людям, и придумали этот проект.

Так как все в группе работают полный день, создавать платформу приходилось по вечерам, и ребята закончили свой проект только сейчас. Они говорят, что «проект не про политику, но политика толкнула нас на создание проекта».

— Наша идея в том, чтобы связать тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. Мы знаем, что не все готовы обращаться за помощью в текущей ситуации. Но в нашем боте не раскрываются личные данные пользователей, а люди соединяются напрямую через Telegram. Мы считаем, что некоторым людям так будет проще попросить о помощи.

Разработчики планируют, что все объявления в Telegram-боте будут бесплатными — ведь это не рекламная площадка. Сейчас у команды есть постмодерация, но пока «все делается вручную».

Как использовать бота Daver.me?

На сайте есть подробная инструкция в девять шагов.

1. Нужно добавить бота @daverme_bot себе в контакты. После этого у вас отобразится кнопка «Отправить свою геопозицию» — ваше местоположение выбирается в самом начале, однако используется и сохраняется в боте только тот город, в котором вы находитесь.

2. После этого появится главное меню, где бот предложит вам одно из следующих действий:





3. Если нажать кнопку «Новый Давер», то появится возможность добавить небольшое объявление, содержанием которого может быть любая просьба — помощь в поиске питомца или человека, сообщение об опасности в определенном районе или месте, запрос помощи с покупкой продуктов и прочее.





Содержимое рубрики «Опасность», по словам разработчиков, зависит только от пользователей. «На данный момент мы предлагаем категории сами, но со временем мы хотим собирать обратную связь от людей о работе проекта, и есть вероятность, что категории сильно изменятся. Поэтому не нам решать, что туда входит», — рассказали нам.

При нажатии на кнопку вам необходимо будет выбрать категорию для вашего «давера». «Давер» будет существовать ограниченный отрезок времени, чтобы в боте существовали только актуальные объявления:

Опасность — 1 час

Дары — 12 часов

Жилье — 24 часа

Просьба или Объявление — 6 часов

Питомцы — 24 часа

Услуга по дому — 3 часа

Разное — 1 час

4. После выбора категории нужно добавить краткое описание «давера».

5. Затем бот предложит прикрепить фото, но этот шаг можно пропустить, оставив только текстовое описание.

6. Затем вы увидите экран подтверждения добавления «давера», где вы сможете проверить указанную вами информацию. Также внизу будут доступны кнопки для дальнейшего взаимодействия с ботом.





7. Кнопка «Мои Даверы» открывает вам список всех «даверов», которые вы добавили. Если ваша просьба была удовлетворена, именно отсюда вы можете удалить свой собственный «давер».

8. После нажатия на кнопку «В начало» вы возвращаетесь в главное меню бота. Если нажать на кнопку «Даверы», то можно будет просмотреть список опубликованных актуальных запросов от других пользователей бота.

9. Далее вам, как и при создании «давера», нужно будет выбрать категорию помощи, которая интересна на данный момент и в которой вы готовы помогать. После этого бот загрузит вам один доступный «давер» с несколькими кнопками для взаимодействия. Например, как на изображении ниже.





— Мы надеемся, что проект поможет в развитии активной гражданской позиции, ведь только нам с вами под силу сделать нашу жизнь лучше, — говорится на сайте проекта.