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Ищут пострадавших и подозреваемого. Милиция занялась делом о мошенничестве при покупке авто

28.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советское РУВД Минска просит откликнуться пострадавших от противоправных действий мужчины на фото или тех, кто обладает информацией о его местонахождении.






Мужчину подозревают в совершении мошеннических действий при покупке автомобилей у граждан в рассрочку. После передачи авто по расписке деньги бывшим владельцам не возвращал, а автомобили перепродавал. Эти действия он совершал на протяжении 2020 года, – сообщает телеграм-канал "Разыскивает милиция".

Телефоны Советского РУВД г. Минска: 8(017) 292-02-02; 8(29) 107-69-57; 102. Конфиденциальность гарантируется.
 
Теги: Минск
 
 
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Советское РУВД Минска просит откликнуться пострадавших от противоправных действий мужчины на фото или тех, кто обладает информацией о его местонахождении.
 
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