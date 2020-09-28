"Дочка" Белоруснефти получила промышленный приток нефти на Метельном месторождении в ЯНАО













"На скважине №871 Метельного месторождения получен фонтанный приток водонефтяной смеси. Дебит составил 20 тонн нефти в сутки. Такой результат можно считать событием для компании", - говорится в сообщении "Белоруснефти".





Компания оценивает извлекаемые запасы нефти этой залежи на уровне более 400 тыс. тонн. В целом извлекаемые запасы нефтяных залежей Метельного месторождения оцениваются почти в 900 тыс. тонн.





Планируется, что до конца нынешнего года новые ресурсы будут поставлены на госбаланс. Следующим этапом станет подбор технологии разбуривания и освоения нефтяных объектов, а также технико-экономическое обоснование строительства инфраструктуры для подготовки и транспортировки нефти и утилизации попутного газа.





Метельное газоконденсатное месторождение "Янгпур" разрабатывает с 2017 года. В настоящее время суточная добыча газа достигает 2,7 млн кубометров, газоконденсата - 240 тонн. Ранее нефть на месторождении не добывалась.





"Основные и наиболее крупные газоконденсатные и газовые залежи актива уже успешно введены в разработку, а ранее испытанные нефтяные залежи дали притоки вязкой, тяжелой и обводненной нефти. Это значительно затрудняет их разработку в суровых климатических условиях Западной Сибири", - отмечается в сообщении.





Как сообщалось, в 2020 году "Янгпур" планирует утроить добычу газа на Метельном месторождении - до 0,7 млрд кубометров, а в 2021 году получить около 1 млрд кубометров. Рост добычи связан с запуском на Метельном нового газового промысла. Компания сообщала, что в 2020 году объем добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте составит около 1,1 млн тонн, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2019 годом.





По данным "Белоруснефти", запасы Метельного месторождения оцениваются в 12 млрд кубометров газа и 1 млн тонн газового конденсата.





ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского и Южно-Тыдэоттинского лицензионных участков (ЯНАО), в активе четыре нефтяных месторождения. Также компания разрабатывает Вьюжное и Метельное газоконденсатные месторождения. Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть", газа - через ПАО "Газпром".