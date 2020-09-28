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Мясное мороженое разработали в НАН Беларуси, новинку покажут на "БЕЛАГРО-2020"

28.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная академия наук Беларуси представит на "БЕЛАГРО-2020" почти 240 новых разработок, среди них мясное мороженое, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси в понедельник.

"Впервые на выставке "Белагро-2020" РУП "Институт мясо-молочной промышленности" НАН Беларуси представит мясное мороженое "Ice meat", - говорится в сообщении пресс-службы.

Разработчики считают, что оно идеально подходит для легкого перекуса. Ученые уверены, что такое мороженое придется по вкусу гурманам и ценителям "продукции будущего", будет полезно детям, поскольку в его составе отборное мясное сырье.

В работе XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020" примут участие 36 организаций НАН Беларуси. Всего ученые и специалисты Академии наук представят почти 240 новых разработок и технологий.
 
 
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Национальная академия наук Беларуси представит на "БЕЛАГРО-2020" почти 240 новых разработок, среди них мясное мороженое, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси в...
 
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