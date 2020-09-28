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Следственный комитет не будет проверять, осуществил ли Лукашенко захват власти
Источник материала: Партизан
Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению руководителя Движения "За свободу" Юрия Губаревича. Политик подавал заявление на Александра Лукашенко, подозревая его в действиях, направленных на захват власти (ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса).
"Поскольку ваше обращение носит общий характер, по результатам его рассмотрения оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятию решений в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", — говорится в ответе, который подписал начальник Главного управления процессуального контроля С. Тишук.
Губаревич таким ответом не доволен. "По мнению СК, обращение (на самом деле было подано заявление) носит общий характер. Наверное, считают, что фактов и доказательств недостаточно. На самом деле доказательная база наполняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти", — пишет он.
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Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению руководителя Движения "За свободу" Юрия Губаревича. Политик подавал заявление на Александра...
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