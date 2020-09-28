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Четырем задержанным на женском марше в Минске журналисткам присудили штрафы и арест

28.09.2020 19:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанным 26 сентября на женском марше в Минске журналисткам присудили штрафы и административный арест по статье 23.34 КоАП, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Четырем задержанным на женском марше в Минске журналисткам присудили штрафы и арест

Корреспондент «Белсата» Мария Гриц, у которой есть полуторагодовалая дочь, получила 20 базовых величин штрафа (540 рублей). Она находилась на акции как участница.

Анастасия Ольшанская (российское сетевое издание «МБХ Медиа») оштрафована на 5 базовых величин (135 рублей).

Шеф-редактор интернет-журнала 34travel.me Юлия Миронова получила 25 базовых величин штрафа (675 рублей).

Шеф-редактор интернет-журнала 34mag.net Мария Пархимчик арестована на 13 суток.

Всего, по данным БАЖ и правозащитников, на акции было задержано восемь сотрудников СМИ, а также фрилансер Елена Довнар. Задержали, а затем освободили Марию Войтович, Юлию Матузову (обе — «Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by).

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанным 26 сентября на женском марше в Минске журналисткам присудили штрафы и административный арест по статье 23.34 КоАП, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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