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Макрон прилетел в Вильнюс на встречу с Тихановской
Источник материала: Навiны
Основное внимание во время своего визита президент Франции Эмманюэль Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси.
Представители Макрона сообщили, что он готов встретиться в Вильнюсе со Светланой Тихановской, передает
Накануне визита в Вильнюс глава Франции заявил, что Александр Лукашенко, которого Запад не признает в качестве президента Беларуси из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.
Макрон проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит батальон НАТО с французскими военными.
Президенты Франции не посещали Литву почти 20 лет.
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Основное внимание во время своего визита президент Франции Эмманюэль Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси.
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