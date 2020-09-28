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Макрон прилетел в Вильнюс на встречу с Тихановской

28.09.2020 19:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Основное внимание во время своего визита президент Франции Эмманюэль Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси.

Макрон прилетел в Вильнюс на встречу с Тихановской
Photo: kremlin.ru

Представители Макрона сообщили, что он готов встретиться в Вильнюсе со Светланой Тихановской, передает Delfi.lt.

Накануне визита в Вильнюс глава Франции заявил, что Александр Лукашенко, которого Запад не признает в качестве президента Беларуси из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Макрон проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит батальон НАТО с французскими военными.

Президенты Франции не посещали Литву почти 20 лет.

 
 
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Основное внимание во время своего визита президент Франции Эмманюэль Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси.
 
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