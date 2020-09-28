Карабахское обострение как попытка втянуть Россию в войну на Кавказе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обострение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, многолетние военно-политические противоречия Баку и Еревана сегодня используются как инструменты для достижения недобрых целей третьими странами. Создается впечатление, что кто-то стремится втянуть Россию в большую войну на Кавказе - для отвлечения ее сил и средств от Беларуси, Сирии, "Северного потока - 2" и других точек геополитического противостояния. Непосредственные участники конфликта - Баку и Ереван - осознанно или вынужденно "подставляют" Москву, разрушают систему безопасности СНГ и ОДКБ. Есть и геополитические риски, связанные с внешней "проекцией силы" рядом западных стран, имеющих на Кавказе своекорыстные интересы.

Проблема Нагорного Карабаха военным путем не решается. С этим постулатом урегулирования согласны обе стороны конфликта - Азербайджан и Армения (которая защищает интересы не являющейся стороной переговоров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) и Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Переговорный процесс продвигается медленно и сложно, однако нет объективных причин для перехода 27 сентября к активным боевым действиям с применением тяжелой артиллерии, танков, ракетных комплексов и ударной авиации.

Развернувшееся "соревнование" военных ведомств Армении и Азербайджана в области публикации видео подбитых танков противника, тревожная статистика потерь с обеих сторон - в России вызывают искреннее сочувствие к армянскому и азербайджанскому народам. Объективно боевые действия невыгодны ни одной из сторон конфликта, и в случае дальнейшей эскалации последствия могут быть самыми неожиданными: ввод иностранных миротворцев (формированию зон безопасности) или при самом негативном развитии событий - широкомасштабная война на Южном Кавказе с участием стран ОДКБ (прежде всего, России) и НАТО (намекает Турция).

Напомню, в регионе со смешанным азербайджанско-армянским населением конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. На первом этапе роль миротворцев выполняли Внутренние войска (ВВ) МВД СССР, которым удавалось в течение трех лет сдерживать активное вооруженное противостояние. После распада Советского Союза, и вывода ВВ бои разгорелись с новой силой, и к 1994 году Азербайджан утратил контроль над большей частью Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992 года, периодически вооруженное противостояние обостряется.

Новая система координат

С театра военных действий в Нагорном Карабахе поступают достаточно противоречивые сведения. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале эскалации, и якобы лишь отвечают на вооруженные провокации. На этом фоне в Азербайджане в понедельник объявлена частичная мобилизация, президент Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов республики. В Армении всеобщая мобилизация и военное положение объявлены днем ранее.

По данным азербайджанских властей, 27 сентября армянские войска оставили семь сел так называемого "пояса безопасности" (в советский период эта территория Азербайджанской ССР не входила в Нагорно-Карабахскую автономную область, и оказалась под контролем армянских сил в начале 1990-х). Утром 28 сентября президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отметил: "Мы потеряли позиции, мы потеряем еще, но мы также завоюем позиции". Продолжаются позиционные бои. Тотального превосходства одной из сторон не наблюдается.

Баку и Ереван в равной степени готовы "восстановить историческую справедливость", с применением реактивных систем залпового огня большой мощности и "Искандеров", ударной авиации и беспилотников. Каждый день боевых действий обещает новые жертвы и разрушения. В сложившейся ситуации уже не принципиально, кто 27 сентября первым открыл огонь из тяжелой артиллерии и танков, кто продемонстрирует превосходство в области оперативного искусства на поле боя. Главное сегодня - остановить эскалацию на границе Нагорного Карабаха, вернуться за стол переговоров, сохранить человеческие жизни. Не следует забывать и о союзнических обязательствах.

Если Баку и Ереван считают себя союзниками Москвы, они должны учитывать российскую позицию, осознавать последствия разрушения существующей системы взаимоотношений и системы региональной безопасности. Даже с учетом сложнейшего комплекса противоречий, весомых аргументов и резонов сторон вооруженного противостояния, России не нужна война на Кавказе. В МИД РФ призвали стороны Нагорно-Карабахского конфликта "немедленно прекратить огонь".

Полагаю, разум восторжествует, и до крайностей широкомасштабной военной эскалации с участием коалиционных группировок ситуация в регионе не деградирует. Тем более что международная реакция на карабахское обострение в целом конструктивна. Выражают обеспокоенность, и предлагают посреднические услуги страны Евросоюза, США, Иран. Поддерживает развитие силового сценария лишь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но преимущественно на словах. Даже воинственной Анкаре есть, что терять в опасной игре на Южном Кавказе. Нападение на Армению неизбежно вызовет ответ ОДКБ, то есть войну с Россией (а это не Кипр с Грецией). Кто же основной заказчик и бенефициар горячих событий?

Поразительная прозорливость

Значительно упредив события и официальную реакцию на них Вашингтона, дипломатические представительства США в Азербайджане и Армении в пятницу, 25 сентября предупредили своих граждан о накаляющейся обстановке. Посольство США в Армении не рекомендовало посещать Нагорный Карабах, регионы к северу от Дилижанского национального парка, до границы с Грузией в Тавушской области. В тот же день посольство США в Азербайджане призвало своих граждан не выезжать за пределы Абшеронского полуострова "в связи с обострением напряженности на участках армяно-азербайджанской границы". Возможно, это не простое совпадение, а следствие сложной военно-политической комбинации.

Стремлению Соединенных Штатов доминировать у границ России в экономической и военной сферах вполне соответствует серия плановых вооруженных конфликтов средней интенсивности на Кавказе и в других регионах. Жителей стран СНГ им не жалко, а российские ресурсы будут гарантированно перенаправлены на ликвидацию военной угрозы. То есть, у Москвы останется меньше сил и средств для конкуренции с Вашингтоном в других частях мира. Обострение Нагорно-Карабахского конфликта явно создает проблемы России, и вполне отвечает национальным интересам США.

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