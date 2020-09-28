Источник материала: Sputnik Беларусь

Давно пора использовать новые технологические возможности и перевести традиционные собрания в онлайн, открывшийся Форум регионов Беларуси и России это лишь подтверждает. Так считают гости программы "Деньги и мир", экономические эксперты Анастасия Муравьева и Алексей Авдонин, ведь многие формы взаимодействия сейчас переживают настоящую революцию на фоне непростой эпидемиологической ситуации. К примеру, китайская платформа Tik-Tok уже стала камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Пекина.

"Это еще один виток торговой войны между США и Китаем. Имиджевые китайские онлайн-платформы позволяют создать положительный образ Поднебесной в глазах американских подростков и молодежи, поэтому для США это вопрос идеологии", – полагает Муравьева.

По мнению Авдонина, попытки технологического сдерживания Китая со стороны США напоминают аналогичные действия, которые ранее были направлены против СССР. И все мы знаем, что Союз рухнул, в том числе, и по этой причине. Объединенный Запад и сегодня пытается сконцентрировать площадки для разработки технологий либо в США, либо в ЕС и Израиле, то есть идет серьезная технологическая война.

Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Анастасии Муравьевой и Алексея Авдонина смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: