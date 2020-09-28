Появилась группировка хакеров за Лукашенко: они взломали сайт KYKY и угрожают «Кибер Партизанам»

Источник материала: KYKY

Сегодня около 17:30 вечера на нашем сайте появился текст, который KYKY не планировал и не создавал – он назывался «Вы взломаны». Проведя несложное обсуждение в команде, мы пришли к выводу, что никто не позволял себе произведение столько низкого художественного и смыслового уровня. Внутри материал содержал только упомянутый заголовок и одну фотографию так называемого президента Лукашенко с его так называемой присяги – очевидно, нас, и правда, взломали.

Под фото Лукашенко взломщики оставили «пасхалку» – ссылку на 30-секундную аудиозапись от «Кибер-контр-партизан». В ней измененный голос зачитывал следующее послание:

«Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, «Кибер Партизаны», вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи».

Редакция KYKY заявляет, что взломщики обратились не по адресу: мы не разрабатывали систему распознавания лиц, а также никак не относимся к группировке «Кибер Партизан». Нам лестно такое внимание – но в следующий раз просим выбрать для взлома сайт, на котором данный контент будет выглядеть более аутентично.

Если читатель уже запутался, кто кого взламывал – поясняем: «Кибер Партизаны» уже взяли на себя ответственность за взлом сайта МВД, сайтов БТ и ОНТ, сайта Госзакупок, Беларуской универсальной товарной биржи и других.