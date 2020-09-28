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«Инструмент революции»: что за конфликт произошёл в Nexta, из-за которого проект покинул главред

28.09.2020 19:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает свой пост. «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — написал он в твиттере.

В разговоре с «Нашей Нивой» Протасевич сказал, что прекратил работу в Nexta потому, что он и основатель сети телеграм-каналов Nexta Степан Путило видят будущее проекта по-разному.

Назревший в редакции Nexta конфликт Протасевич косвенно подтвердил в недавнем интервью (от 18 сентября) журналисту Юрию Дудю. Вот фрагмент беседы:

— Замечал ли ты когда-нибудь, что Степана отрывает от земли немножко?
— Сложный вопрос. Что ты имеешь в виду?
— Ну чуть-чуть такое звездняк. Ты же понимаешь: 22 года, и он просто на острие почти революции. Он — один из ее участников, пусть и [находится] в другой стране. Это же очень сильно влияет на психику.
— Я понимаю.
— С ним происходят какие-то изменения?
— Я скажу так. Мало кто бы смог [на месте Степана] полностью оставаться на земле.
— Как у него это проявляется?
— Слушай, ну это внутренняя кухня, поэтому, к сожалению, я не буду о ней рассказывать. И у нас, как и в любом коллективе, бывают и свои конфликты, и свои споры, и так далее. Я думаю, что это абсолютно нормально.
— Ну чуть-чуть такого местного Лукашенко он включает?
— «Местного Лукашенко» — это замечательная фраза. Скажу так: по отдельным вопросам у нас есть недопонимания, но мы одна команда, и мы продолжаем работать.

«Открытые Медиа» рассказали, в чем именно не сошлись Роман и Степан, из-за чего Протасевич прекратил работу в Nexta. Дело в том, что Степан считает свой проект инструментом революции. Роман, напротив, надеялся сделать его менее ангажированным. По информации источника «ОМ», после ухода Протасевича Nexta сохранит свою интонацию в подаче контента.

Сам Протасевич категорически отказывается раскрывать какие-либо подробности произошедшего. «Я уже всё сказал с большего. Чего-то нового не будет. Сейчас не время для разборок и личных амбиций», — заявил он корреспонденту «ОМ». 

 
 
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Сегодня главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает свой пост. «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди...
 
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