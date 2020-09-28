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«Инструмент революции»: что за конфликт произошёл в Nexta, из-за которого проект покинул главред
Источник материала: KYKY>
Сегодня главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает свой пост. «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — написал он в твиттере.
В разговоре с «Нашей Нивой» Протасевич
Назревший в редакции Nexta конфликт Протасевич косвенно подтвердил в недавнем интервью (от 18 сентября) журналисту Юрию Дудю. Вот фрагмент беседы:
— Замечал ли ты когда-нибудь, что Степана отрывает от земли немножко?
«Открытые Медиа»
Сам Протасевич категорически отказывается раскрывать какие-либо подробности произошедшего. «Я уже всё сказал с большего. Чего-то нового не будет. Сейчас не время для разборок и личных амбиций», — заявил он корреспонденту «ОМ».
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Сегодня главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что покидает свой пост. «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди...
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