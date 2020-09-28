«Живи бесплатно на Шри-Ланке» — пара построила бизнес на тех, кому нравится жить с незнакомцами

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Климова-Куимова и Никита Куимов. Фото из личного архива

Короткое путешествие в Индию 9 лет назад перевернуло жизни Анастасии и Никиты. Молодые люди дали себе обещание проводить больше времени в путешествиях и вскоре нашли способ зарабатывать удаленно. Тогда они запустили коливинг «Станция Смена», который объединяет таких же цифровых номадов, позволяя им путешествовать и работать сообща.

Что такое бизнес на коливинге, как построить сообщество и сколько на этом можно заработать? Историю «Смены» нашему порталу рассказала Анастасия Климова-Куимова.

— Примерно 8−9 лет назад мы с мужем поехали в Индию. Это путешествие все перевернуло: мы решили путешествовать чаще и нашли способ осуществить эту мечту. С каждым годом мы все меньше времени проводили в России. В какой-то момент наш образ жизни изменился: вместо «Давай съездим туда-то» мы все чаще стали говорить «Давай вернемся, посмотрим, что там в Москве». Со временем мы перестали ездить по миру, выбрав несколько любимых мест, где живем в течение года по пару месяцев — это Штаты, Россия и Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка. В этом и есть образ жизни номадов — выбирать то, что тебе нужно именно сегодня, а не искать бесконечно.

«Мы получили 900 заявок на 60 мест»

Первая «Станция Смена» родилась три года назад на Шри-Ланке, из нашей собственной потребности в качественном окружении. Отправляясь туда, мы с мужем уже знали, что нам будет не хватать людей, разделяющих наши ценности, и решили исправить эту ситуацию. Мы уже понимали, что в любом путешествии самое ценное — не место, а люди, с которыми ты путешествуешь. А лучший способ завязать качественные связи с новыми людьми — это сделать что-то вместе.

Слоган первой «Станции Смены» звучал так: «Живи на Шри-Ланке бесплатно в сообществе цифровых кочевников, которые разделяют твои ценности».

Что это значило? На Шри-Ланке мы сняли большой дом, выделив на него бюджет, который готовы были потерять, и пригласили людей пожить с нами за оплату по системе donation. Мы подумали: «Окей, даже если никто ничего не заплатит — мы готовы купить такой опыт за эти деньги».

В то время большинство коливингов делали ставку на достойные условия проживания, ведь для «удаленщиков» очень важно, чтобы в доме было удобно жить и работать. Но мы были ограничены в бюджете, поэтому дом оказался довольно скромным, а мы сделали ставку на людей. Чтобы ни для кого не возникало сюрпризов — с каждым из кандидатов проводили собеседование.



Йога в «Смене». Фото с сайта lifelongtravel.ru

Без рекламы мы получили порядка 900 заявок на 60 мест (6 заездов по две недели, в течение 3 месяцев, по 12−14 мест, включая админов). Я вспоминаю наш первый лендинг — люди, которые откликнулись на это странное, хаотичное предложение, точно были героями.

За те три месяца мы не только отработали программу построения сообщества (которую используем до сих пор), но и немного заработали. Конечно, были люди, которые не заплатили ничего. Некоторые оставляли совсем скромную сумму, некоторые — довольно крупную, более $ 1000. В среднем же многие поступили честно и оплатили примерную стоимость самостоятельного проживания на Шри-Ланке. Мы не стояли над душой, если честно. Просто выдали ребятам в конце заезда опросник и конверт для добровольного взноса. Я не заостряла внимание на том, сколько людей не заплатили, потому что было понятно: мы от этой авантюры и так получили очень много, как от проекта. Но также стало ясно, что формат донатов надо менять.



Первая «Станция Смена» на Шри-Ланке. Фото из личного архива

Многие наши «сменщики» хорошо зарабатывали и не преследовали цель пожить бюджетно. Для многих из них было некомфортно самостоятельно определять стоимость проживания, они нуждались в некой адекватной сумме. Мы услышали их и отказались от системы donation. С тех пор заезды в «Станцию Смену» стоят примерно столько же, сколько человек заплатил бы за проживание в этой местности сам.

«Сделали ставку на людей и создали „заезды“»

Итак, первым нашим решением было сделать ставку на людей. Вторым — ограничить время пребывания, создав «заезды», как в лагере, по 2−3 недели. Забегая вперед, скажу, что этот формат мы планируем пересматривать, но три года он вполне успешно работает.

Мы не просто селим людей вместе и говорим: «Живите как-нибудь, вот вам вечеринка с пиццей». Мы действительно занимаемся построением сообщества, а для этого очень важно, чтобы все люди приезжали одновременно. Ну, и раз ты им говоришь, когда приезжать, то нужно сказать, когда и уезжать.

Большое влияние на проект оказало сообщество Burning man. 10 принципов «Смены» мы позаимствовали оттуда. В целом в основе коливинга лежит фасилитированное общение. Чтобы узнать ответ — надо задать вопрос. Поэтому главная функция админа — «менеджера» заезда — спрашивать.

Фасилитация — это не когда ты говоришь группе, что делать, а когда слышишь, чего хочет группа, задаешь правильные вопросы и помогаешь реализовать эти желания. Программу создают сами же «сменщики». И обязательным условием мы сделали желание поделиться чем-то с другими. Мы заметили закономерность: люди постоянно не могут придумать, что рассказать. Но не потому, что не хотят, а просто многие не осознают своей ценности. Наша задача — помочь им это сделать и тем самым раскрепостить. Это может быть профессиональный воркшоп об инвестициях или рассказ об интересной поездке — что угодно. Так мы провоцируем более глубокое общение внутри коллектива. Например, однажды мы проходили основы стендапа и учились «разгонять шутку», то есть делать ее более смешной. Часто мы мастерим что-то руками — скажем, открытки-инсталляции.



Воркшоп на «Смене». Фото из Instagram-аккаунта @nikitakuimov

Еще один рабочий инструмент — чек-ин, то есть ежедневные встречи, где мы делимся друг с другом тем, что сегодня чувствуем и переживаем. Это помогает людям в коллективе быстрее синхронизироваться и понять причины поведения «сменщиков». Например, не строить предположения, а понять — почему у того или иного человека хорошее настроение, в чем причина этого.

У нас также есть субботний шаббат, когда мы только отдыхаем (и не стыдимся этого). Для людей, которые работают на себя, это большая проблема. Всегда найдется неоконченное дело или причина «остаться на связи» с заказчиком. Но расслабляться тоже нужно уметь. Поэтому в субботний шаббат мы обычно отправляемся всей «Сменой» в небольшое путешествие. Причем задача админа — не организовать его, а сфасилитировать, то есть — понять, как группа хочет провести этот день, и оказать ей содействие в этом.

Готовим мы часто все вместе. Вообще, если кому-то нужен инструмент командообразования, то вот он — совместное принятие пищи. А еще лучше — совместное ее приготовление.



Фото с сайта lifelongtravel.ru

Очень важный момент также в том, что люди живут по 2 человека в одной комнате. Можете представить себе, как непривычно бывает взрослым самодостаточным людям поселиться в одном пространстве? С одной стороны, для многих из них это выход из зоны комфорта, но с другой стороны — интересный и ценный опыт. Моя душа всегда радуется, когда я захожу в комнаты и вижу, как еще недавно незнакомые друг с другом «сменщики» сидят на одной кровати и шушукаются, словно дети в школьном лагере.

Как мы делегировали «Смену»

Мы с Никитой сразу решили, что проект должен работать без нас. В первый же сезон два оставшихся заезда вели уже не мы, а другие ребята, которые одними из первых приехали на «Станцию». Мы составили для них мануал страниц на 10 с ответами на разные вопросы и до сих пор им пользуемся. Например, в нем есть такие главы:

Что делать, если одного сменщика бесит другой?

Что делать, если пошел дождь, все сидят дома и нечем заняться?

Как провести качественный мастер-майнд?

Как вести общий Instagram-аккаунт?

Расписание на каждый день и многое другое.

С 2017 года «Станция Смена» стала открываться под руководством админов в разных частях света без нашего присутствия — в Сочи, Португалии, Санкт-Петербурге, Черногории, Берлине, Таиланде, на Бали, Шри-Ланке и Мальте. Отдельно организовали семейный заезд, куда можно приехать с детьми. В качестве «экзотики» попробовали сделать один заезд в российской деревне.



Фото из личного архива

Мы платим админам символическую сумму на покрытие расходов, около $ 300 в месяц. Чаще всего это люди, которые уже живут или длительно находятся в той местности, где проходит заезд. Но выбрать подходящего админа — это целое дело. Мы собираем референсы, проводим собеседования, и у нас есть специальный сотрудник, который ими руководит. Есть и система контроля: админы записывают свои личные чек-ины и отмечаются в админских чатах, где также можно обменяться опытом.

Отдавать кому-то свое любимое, дорогое, созданное потом и кровью дело — очень сложно. Но это было правильным стратегическим решением.

Сейчас новые локации для «Смены» открываем либо мы сами, либо в партнерстве с кем-то еще. Самая большая проблема в поиске места — это подходящий дом. Меня в меньшей степени интересует, какие там будут стулья — их простят, если создать хорошую атмосферу.

Но требований все равно много:

Бюджет. Обычно дома стоят несколько тысяч долларов в месяц. Наша формула — стоимость аренды, умноженная на два, — все еще должна находиться «в рынке» в пересчете на стоимость места

Быстрый интернет

Раздельные кровати

Удаленность от аэропорта

Возможность активного отдыха (серфинг, хайкинг, горные прогулки и так далее).

С одной стороны, все «Смены» объединяют общие инструменты и программа, а людей —принципы и ценности. Но раз главное в сообществе — это люди, то, конечно, все заезды отличаются. И если ты не можешь что-то изменить, надо это усилить. Какие-то «Смены» получаются более творческие, какие-то — более рабочие, но главное — на каждой из них ты встречаешь людей, которые нужны в твоей жизни прямо сейчас. Не было ни одного заезда, где хоть один человек не сказал бы: «Мне именно сейчас нужно было это знакомство!»

Отличия «Смен» диктует и локация. Например, «Станция» в Сочи создана для тех, кто работает фултайм, многие — бывшие офисные сотрудники, ушедшие на «удаленку». Ребятам нужен московский часовой пояс, и работают они много. Мы отредактировали для них программу и сделали меньше активностей. На Шри-Ланке все поголовно пробуют серфинг. А в Грузии мы собираем визуальных художников.



Место «Смены» в Сочи. Фото из Instagram-аккаунта @nikitakuimov

Экономика коливинга

В нашей команде сейчас 6 человек. Никита руководит всем проектом, планирует новые станции и партнерства. Я — работаю над продуктом, Даня руководит админами и отвечает за качество продукта, Ярослав занимается техподдержкой, Маша ведет коммуникацию, а Оксана помогает Никите и ведет отчетность.

Это не единственный наш с Никитой проект. У нас есть еще один семейный бизнес — производство и продажа елочных шаров, а также ряд других проектов. Заработок на коливинге составляет примерно половину нашего общего дохода. При этом — мы не наживаемся на наших клиентах: как я и говорила, заезд стоит для «сменщика» примерно столько, сколько стоило бы ему самостоятельное проживание в выбранной стране.

Выгоднее всего для нас проводить заезды там, где схема уже отработана. В случае новых схем высока вероятность «попасть» на непредвиденные расходы. Например, когда на месте выясняется, что интернет не такой уж и быстрый, и мы срочно покупаем всем sim-карты. Или недостаточно оборудована кухня, слишком мало рабочих мест, — и нам приходится докупать мебель.

В мире достаточно мест, где очень хочется сделать очередную «Станцию», но просто не складывается математика. Да и в принципе — очень мало подходящей недвижимости для коливингов. Например, в Таиланде мы отказались в этом сезоне от заезда, потому что не смогли найти удобный дом.

Как меняется отношение к коливингам?

Сегодня коливинги становятся одной из трендовых тем, происходит их перерождение. В разгар пандемии было нелегко, но теперь мы видим новый виток развития. Весной и летом, пока границы были закрыты, мы отменили несколько заездов, а один продлился 100 дней, поскольку участники оказались заперты на Шри-Ланке.

На период карантинов мы придумали онлайн-заезды. Это программа из активностей, которые проходили строго в онлайне. Например, мы созванивались утром и могли заняться йогой, в течение дня у нас был Zoom-коворкинг, а вечером — те же воркшопы, только перед обективами камер. В течение дня «сменщики» общались в чате. Формат оказался хорошим, мы планируем развивать его и дальше.



Онлайн-коливинг. Фото из Instagram-аккаунта @nikitakuimov

Как оказалось, людям действительно этого не хватало, им было очень одиноко в изоляции. Так состоялось 9 заездов, «путешествий без путешествия».

Прожив полгода в Калифорнии, мы с Никитой вдохновились и поверили, что можем вывести наш проект на новый уровень. Мы видим, что пандемия заставила людей переосмыслить свое местонахождение. Они готовы пользоваться любым «окном» и уезжать в менее населенные места, чтобы улучшить свое качество жизни. И всем им нужно хорошее окружение, особенно — учитывая вероятность повторного ухода на самоизоляцию.

Читайте также