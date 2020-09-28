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Экс-сотрудник Прессбола осужден на 15 суток
Источник материала: АФН
Экс-журналист "Прессбола" и "Спортивной панорамы" Владислав Чашко, задержанный 24 сентября, осуждён на 15 суток. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.
Ранее Чашко подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и прекращения насилия, сообщает Пресс Клуб Беларусь.
В Гродно из тюрьмы, где он провёл ночь после задержания, освободили главреда портала NewGrodno Игоря Бубликова.
На него составили протокол "за участие в несанкционированном митинге", на котором он работал, как журналист. Суд пройдет 1 октября.
Журналистку "Белсата" Марию Гриц, задержанную еще в субботу, оштрафовали на 20 базовых величин и должны выпустить на свободу.
Сегодня суд оштрафовал Егора Мартиновича (главного редактора «Нашай Нивы») на 15 базовых величин (405 рублей) за участие в несакционированном массовом мероприятии.
Задержанную на Женском марше 26 сентября журналистку "МБХ медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на 5 базовых величин по этой же статье и отпустили из изолятора в Жодино.
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Экс-журналист "Прессбола" и "Спортивной панорамы" Владислав Чашко, задержанный 24 сентября, осуждён на 15 суток. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.
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