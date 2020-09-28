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Экс-сотрудник Прессбола осужден на 15 суток

28.09.2020 19:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-журналист "Прессбола" и "Спортивной панорамы" Владислав Чашко, задержанный 24 сентября, осуждён на 15 суток. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.

Ранее Чашко подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и прекращения насилия, сообщает Пресс Клуб Беларусь.

В Гродно из тюрьмы, где он провёл ночь после задержания, освободили главреда портала NewGrodno Игоря Бубликова.

На него составили протокол "за участие в несанкционированном митинге", на котором он работал, как журналист. Суд пройдет 1 октября.

Журналистку "Белсата" Марию Гриц, задержанную еще в субботу, оштрафовали на 20 базовых величин и должны выпустить на свободу.

Сегодня суд оштрафовал Егора Мартиновича (главного редактора «Нашай Нивы») на 15 базовых величин (405 рублей) за участие в несакционированном массовом мероприятии.

Задержанную на Женском марше 26 сентября журналистку "МБХ медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на 5 базовых величин по этой же статье и отпустили из изолятора в Жодино.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-журналист "Прессбола" и "Спортивной панорамы" Владислав Чашко, задержанный 24 сентября, осуждён на 15 суток. Сейчас он находится в ЦИП на Окрестина.
 
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