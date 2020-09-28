ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петиция: остановить неправомерные действия против автовладельцев и их имущества

28.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Сети собирают подписи под петицией, в которой просят "остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества".



Обращение появилось 24 сентября сразу после протестов, которые прошли после инаугурации, когда были разбиты несколько авто (в частности, на проспекте Дзержинского в Минске).

Обращение планируется направить в УГАИ МВД, и оно адресовано именно ГАИ. В петиции говорится: "Руководствуясь тем, что действия не подлежат рассмотрению внутренними органами, по причине отсутствия возможности опознать виновника, неопознанные лица продолжают уничтожать имущество автомобилистов и наносить увечья водителям.

В то же время, по нашим наблюдениям, представители дорожной автоинспекции не предпринимают никаких действий по предотвращению противоправных действий, но при этом задерживают водителей, которые пытаются спасти свою жизнь и свое транспортное средство, и в состоянии аффекта могут нанести вред как сотрудникам ГАИ, так и другим окружающим.

В связи с этим просим сотрудников, отвечающих за безопасность движения, обеспечивать эту безопасность и препятствовать действиям неопознанных лиц на территории проезжей части. Не допускать неопознанных вооруженных людей в масках и сотрудников внутренних органов на проезжую часть и не допускать запугивания и избиения водителей и уничтожения их транспортных средств неизвестными лицами и сотрудниками других органов в рамках проводимых операций, так как это нарушает спокойствие водителей и провоцирует их на неправомерные действия в рамках самозащиты в состоянии аффекта".

По состоянию на 14:35 28 сентября обращение подписало 763 человека. Что ж, интересно, какой ответ даст ГАИ. Напомним, в конце августа начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк говорил, что "горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах", имея ввиду умышленные наезды на инспекторов ГАИ – на тот момент от наездов пострадали 12 милиционеров. Корзюк сообщил, что "практически все они [водители] задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание. Только вот к высокому уровню прежнего взаимопонимания придется стремиться снова..."

На фото - автомобиль Honda, разбитый силовиками на улице Притыцкого в Минске 11 августа.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети собирают подписи под петицией, в которой просят "остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества".
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-сотрудник Прессбола осужден на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика