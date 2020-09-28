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Молодечненцев, которые отбивали задержанного у силовиков на акции, прокурор просит лишить свободы

28.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 28 сентября, в Молодечно государственный обвинитель попросил суд наказать Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, которые обвиняются по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику ОМОНа, связанным с применением насилия) за потасовку с силовиками 19 июня на акции солидарности, лишением свободы в колонии общего режима.

Прокурор Сергей Габрукович предложил Павла Пескова, которому во время судебных разбирательств изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, лишить свободы на 3 года и 3 месяца в колонии общего режима, а Владислава Евстегнеева на три месяца меньше — 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Санкция ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса, по которой обвиняют молодечненцев, предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Оглашение приговора Пескову и Евстегнееву судья Виктория Полещук назначила на завтра, 29 сентября, в 10:00.

Напомним, 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, участников акции солидарности 19 июня, на которой молодечненцы отбили у силовиков задержанного. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали большой резонанс, так как одним из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из омоновцев оказался пистолет. 
 
 
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В понедельник, 28 сентября, в Молодечно государственный обвинитель попросил суд наказать Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, которые обвиняются по ч. 2 ст. 363...
 
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