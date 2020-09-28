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Лукашенко: Беларуси и Омской области нужно стремиться к товарообороту в $100 млн

28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого региона Александром Бурковым.

Президент отметил, что наши народы многое связывает. В Омской области официально проживает около шести тысяч белорусов. В отдельных селах сохранены язык, кухня и белорусский быт. Но больше стороны обсуждали экономический потенциал Беларуси и сибирского региона.

«У нас товарооборот упал в этом году по определенным причинам. Даже если бы не упал, то давайте говорить откровенно, для второго сибирского города по численности населения и по развитости региона это слабый товарооборот. Думаю, что к 100 млн нам надо стремиться и достигать этого товарооборота», – заявил Александр Лукашенко.

Для сравнения в 2019-м товарооборот между Минском и Омском составил 80 миллионов долларов. Основные сферы сотрудничества – промышленность и сельское хозяйство. Есть основа и для роста. В сибирском регионе работают дилерские сети белорусских производителей сельхозтехники. В планах создание совместных производств.

«За этот год мы приобрели сельхозтехники только за восемь месяцев 224 единицы на общую сумму 600 миллионов рублей и, по нашим прогнозам, мы выйдем на цифру 800 миллионов рублей до конца года. Хочу отметить, что этот рост обеспечивается субсидиями из нашего регионального бюджета. Для нас очень удобно, что ваша техника настолько надежна и проста в эксплуатации и обслуживании, что она привлекает сегодня наших аграриев», – отметил Александр Бурков.

Во время встречи Александр Бурков вручил Александру Лукашенко необычный подарок: модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, найденной на севере Омской области.



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Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого...
 
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