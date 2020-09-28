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Лукашенко: Беларуси и Омской области нужно стремиться к товарообороту в $100 млн
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого региона Александром Бурковым.
Президент отметил, что наши народы многое связывает. В Омской области официально проживает около шести тысяч белорусов. В отдельных селах сохранены язык, кухня и белорусский быт. Но больше стороны обсуждали экономический потенциал Беларуси и сибирского региона.
Для сравнения в 2019-м товарооборот между Минском и Омском составил 80 миллионов долларов. Основные сферы сотрудничества – промышленность и сельское хозяйство. Есть основа и для роста. В сибирском регионе работают дилерские сети белорусских производителей сельхозтехники. В планах создание совместных производств.
Во время встречи Александр Бурков вручил Александру Лукашенко необычный подарок: модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, найденной на севере Омской области.
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Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого...
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