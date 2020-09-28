Союзное сотрудничество: на форуме регионов в Минске обсудили экономику и 75-летие Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместные экономические проекты обсуждают в Минской области участники на седьмом Форуме регионов России и Беларуси. Какие направления в приоритете и как пандемия повлияла на формат встреч, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Встречи и конференции проходят в режиме онлайн. Такой формат Форума регионов выбрали из-за пандемии. Но тематика не изменилась, и вся программа будет выполнена. Традиционно встречи проходят под патронажем президентов России и Беларуси.

Главная тема – 75-летие Победы. Одна из встреч пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны. Парламентарии и политологи обеих стран сошлись во мнении: нужно объединить усилия, чтобы не допустить героизации нацизма. Особенно на международных площадках. Белорусская сторона предлагает закрепить законодательно в странах ОДКБ такие понятия, как «нацизм» и «нацистская символика».

«К сожалению, в год 75-летия Великой Победы мы вынуждены отмечать, что некоторые государства (политики, историки, государственные даже деятели) пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это недопустимо, неправомерно», – указал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

На пяти тематических площадках обсуждают сотрудничество парламентариев, совместные экономические проекты. В приоритете – освоение космоса, нанотехнологии, промышленная кооперация, а также создание белорусско-российского производства товаров и экспорт в третьи страны.

«У нас есть предприятия, много предприятий, которые сотрудничают в том числе и с КамАЗом в части кооперационных поставок, это предприятие «БАТЭ Гидроусилитель». Они имеют хорошую наработку с российскими производителями по поставке своей продукции на конвейер, и мы видим, что это дает свой хороший положительный результат», – указал заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик.

Не менее значимо взаимодействие малого и среднего бизнеса Беларуси и России. Чтобы оно развивалось даже в условиях пандемии, необходимо сближать законодательства обеих стран, уверены участники форума.



Участники подчеркивают: во время пандемии Форум регионов особенно актуален. Отсутствие очных встреч не помешает заключить соглашения о сотрудничестве. Их будет около 70. Ожидается, что представители бизнеса подпишут десятки контрактов на сумму более 700 миллионов долларов. Это больше, чем в прошлом году.