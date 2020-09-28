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Союзное сотрудничество: на форуме регионов в Минске обсудили экономику и 75-летие Победы
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместные экономические проекты обсуждают в Минской области участники на седьмом
Встречи и конференции проходят в режиме онлайн. Такой формат Форума регионов выбрали из-за пандемии. Но тематика не изменилась, и вся программа будет выполнена. Традиционно встречи проходят под патронажем президентов России и Беларуси.
Главная тема – 75-летие Победы. Одна из встреч пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны. Парламентарии и политологи обеих стран сошлись во мнении: нужно объединить усилия, чтобы не допустить героизации нацизма. Особенно на международных площадках. Белорусская сторона предлагает закрепить законодательно в странах ОДКБ такие понятия, как «нацизм» и «нацистская символика».
На пяти тематических площадках обсуждают сотрудничество парламентариев, совместные экономические проекты. В приоритете – освоение космоса, нанотехнологии, промышленная кооперация, а также создание белорусско-российского производства товаров и экспорт в третьи страны.
Не менее значимо взаимодействие малого и среднего бизнеса Беларуси и России. Чтобы оно развивалось даже в условиях пандемии, необходимо сближать законодательства обеих стран, уверены участники форума.
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