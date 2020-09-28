«Показать наше мнение о нем». В Минске задержали студентов, надписями оскорбивших командира ОМОНа

Источник материала: Onliner

Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодые люди подозреваются в нанесении ряда оскорбительных надписей гелевой ручкой на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, сообщает МВД на своем сайте.

— Что было написано? — задает вопрос сотрудник силовых структур.

— Балаба — убийца, — честно признается парень, который, предположительно, написал два слова. (Друзья, по словам молодого человека, просто находились рядом.)

— Ясно. Для чего? Какой умысел?

— Показать наше мнение о нем.

После выяснения нескольких протокольных истин в разговор вступает человек с довольно узнаваемым голосом.

— Добрый вечер, дорогие «змагары». Что вам так интересна моя личность, объясните мне. И кто сказал и кто меня посмел обвинить в том, что я убийца. Мне просто очень интересно. А вы суд уже в Республике Беларусь и принимаете решения?

— Нет, просто так решили...

— Просто так решили выразить свое мнение. Оно мне обидно и не соответствует действительности. Вы в курсе, что будете по закону нести ответственность? Испортить себе в 18 лет жизнь — это нормально? Я тоже думаю, что это ненормально.

Надо отметить, что студенты не выглядят запуганными и отвечают на вопросы вполне уверенно. Заканчивается видео принесением извинений Дмитрию Балабе и полным раскаянием в содеянном.