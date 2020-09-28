|
«Показать наше мнение о нем». В Минске задержали студентов, надписями оскорбивших командира ОМОНа
Источник материала: Onliner
Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодые люди подозреваются в нанесении ряда оскорбительных надписей гелевой ручкой на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба,
— Что было написано? — задает вопрос сотрудник силовых структур.
— Балаба — убийца, — честно признается парень, который, предположительно, написал два слова. (Друзья, по словам молодого человека, просто находились рядом.)
— Ясно. Для чего? Какой умысел?
— Показать наше мнение о нем.
После выяснения нескольких протокольных истин в разговор вступает человек с довольно узнаваемым голосом.
— Добрый вечер, дорогие «змагары». Что вам так интересна моя личность, объясните мне. И кто сказал и кто меня посмел обвинить в том, что я убийца. Мне просто очень интересно. А вы суд уже в Республике Беларусь и принимаете решения?
— Нет, просто так решили...
— Просто так решили выразить свое мнение. Оно мне обидно и не соответствует действительности. Вы в курсе, что будете по закону нести ответственность? Испортить себе в 18 лет жизнь — это нормально? Я тоже думаю, что это ненормально.
Надо отметить, что студенты не выглядят запуганными и отвечают на вопросы вполне уверенно. Заканчивается видео принесением извинений Дмитрию Балабе и полным раскаянием в содеянном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодые люди подозреваются в нанесении ряда оскорбительных надписей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)