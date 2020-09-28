Доллар и евро резко подорожали. Нацбанк перестал поддерживать курс?

Источник материала: Onliner Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня закончились резким ростом доллара и евро: плюс 2,72 и 2,52 копейки соответственно. Если такие темпы сохранятся, исторический рекорд в 2,6631 рубля доллар перекроет буквально через пару дней. Что происходит с отечественной валютой и влияет ли на нее Нацбанк? Разбираемся с экономистом.

Почему доллар так сильно подорожал?

— Происходит падение российского рубля к иностранным валютам на фоне возросших опасений санкций, — объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Добавился также такой фактор, как военное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Армения является членом ОДКБ, поэтому ситуация в принципе затрагивает Россию. Российский рубль сильно падал в пятницу. На открытии торгов в понедельник он продолжил свое падение. Курс доллара в России приближается к 79 российским рублям — к уровню конца марта — начала апреля нынешнего года. Если говорить о евро, его курс где-то 91,5 российского рубля. Последний раз в ходе торгов евро в России поднимался до таких отметок в январе 2016 года, то есть 4,5 года назад.





Нам уже пора бы привыкнуть к тому, что, когда российский рубль так резко падает к иностранным валютам, в автоматическом режиме у нас доллар и евро сильно растут. Но столь же сильно снижается и российский рубль. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже мы видим, что доллар вырос более чем на 1%, евро — на 0,83%, а российский рубль подешевел на 1,32%. При этом стоимость валютной корзины снижается, то есть падение российского рубля перевешивает рост доллара и евро. Поэтому некорректно говорить, что белорусский рубль падает. Это просто отражение того, что происходило с российским рублем в пятницу и понедельник.

Тратит ли сейчас Нацбанк ЗВР на поддержание курса белорусского рубля?

— Действительно, в августе Нацбанк поддерживал белорусский рубль. Делал он это по одной простой причине: белорусский рубль дешевел. Удешевление белорусского рубля регулятор определяет очень просто: растет стоимость валютной корзины. Грубо говоря, есть автоматическое правило: если стоимость корзины растет слишком сильно, Нацбанк начинает продавать валюту. Что значит «слишком сильно», регулятор не раскрывает. С начала сентября каждые торги стоимость корзины снижается, даже в отдельные дни, когда доллар растет, по отношению к корзине валют белорусский рубль укрепляется. А это значит, что у Нацбанка нет причин вмешиваться в ход торгов.





Более того, в некоторые дни стоимость корзины не просто снижалась, а снижалась очень сильно, в такие дни Нацбанк наверняка покупал валюту на рынке, а не продавал, как это было в августе. Общую статистику мы увидим лишь в октябре. Но я практически уверен, что эта статистика покажет: в сентябре регулятор покупал валюту и она шла на увеличение резервов. Очевидно, что Нацбанк в сентябре купил меньше валюты, чем потратил из ЗВР в августе, и не компенсировал траты. Но тем не менее со стороны валютного рынка на ЗВР в сентябре давления нет.

Скупают ли белорусы валюту в сентябре так, как в августе?

— Если говорить о средних объемах торгов, то по трем валютам суммарно он составляет $40—45 миллионов. В августе был кратный рост объемов. В отдельные дни только по доллару объемы превышали $100 миллионов, а в пиковые дни достигали $150 миллионов. По сравнению с августом объемы торгов на бирже сократились, но остаются на уровне чуть выше средних — раза в полтора, а не в 2—3, как это было в августе.





Почему уменьшились объемы, белорусы уже сняли все свои деньги?

— Я думаю, что белорусы все-таки не забрали еще все отзывные депозиты, не сняли деньги с текущих счетов. Нельзя сказать, что у людей нет депозитов и денег на картах, их просто стало меньше. Но сильно ослабли девальвационные ожидания по сравнению с августом. Опять же, это в некотором смысле самоподдерживающийся процесс. Если в августе валюта каждый день росла, то с каждым днем у людей было все сильнее желание валюту покупать. Когда на границе августа и сентября валюта перестала расти, а потом стала и падать, автоматически безумное желание покупать валюту на все деньги пропало.





Если мы говорим о предприятиях, то те, кто усиленно покупал валюту в августе, сейчас усиленно ее продают. Мы в статистике пока этого не видим, так как она будет только в октябре. Но, судя по всему, у населения позиция в отношении валюты нейтральная. Я думаю, что чистая покупка и продажа в сентябре была небольшой. А вот за счет того, что у предприятий была чистая продажа валюты, белорусский рубль укрепляется в течение всего месяца.

Выходит, краха финансовой системы не произошло?

— Про крах финансового рынка пока говорить нельзя, опять-таки во многом благодаря тому, что у нас очень серьезная часть как валютных, так и рублевых безотзывных депозитов. В былые времена, когда у нас не было безотзывных депозитов, когда любой срочный депозит можно было прийти и досрочно снять, именно это и происходило в моменты паники. Именно это очень больно било по финансовой системе. Можно вспомнить 2011 год и конец 2014 года. В начале лета мы пришли к ситуации, когда приблизительно 2/3 депозитов у нас было безотзывных. Соответственно, забрать досрочно можно только одну треть, этот факт очень сильно смягчил набег вкладчиков на банки и его последствия для банковской системы.





Если угрозы нет, то зачем Нацбанк продлил ограничения по поддержке ликвидности?

— Идея Нацбанка заключается в том, чтобы банки балансировали активы и пассивы. Проще говоря, чтобы банки выдавали кредиты в соответствии с теми деньгами, которые принесли в банки в качестве депозитов. Что значит «балансировать»? Если объективно депозиты изымают, денег в распоряжении банка становится меньше, то банк должен меньше выдавать кредитов. Это простейший, но важный экономический закон. Он нужен для того, чтобы не получалось, что, несмотря на снижение депозитной базы, несмотря на снижение ресурсов, банки не продолжали увеличивать выдачу кредитов за счет кредитов овернайт Нацбанка.





Кредиты овернайт не предназначены для того, чтобы банки закрывали долгосрочный разрыв между выданными кредитами и хранящимися в них депозитами. Они предназначены для финансирования кратковременных разрывов ликвидности. К примеру, у банка сегодня на конец дня не хватает денег по нормативам, а завтра они придут. Тогда банк берет деньги взаймы у Нацбанка и отдает на следующий день. Если у банка возникает серьезный дисбаланс, а кредиты выдавать хочется, есть другой инструмент — аукционы Нацбанка. Правда, там более высокая процентная ставка, но она соответствует рыночной. Если какой-то из банков хочет при снижении своей депозитной базы продолжать активно выдавать кредиты, пожалуйста, кредитуйтесь. Пользоваться кредитами овернайт для выдачи кредитов не стоит. В этом смысле политика Нацбанка вполне разумная.

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