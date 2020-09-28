ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали оскорбивших командира ОМОНа студентов

28.09.2020 20:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вечером 26 сентября сотрудники ГУСБ МВД при поддержке столичного ОМОНа задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодых людей подозревают в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

По данным пресс-службы МВД, парни пришли к подъезду Балабы когда узнали, что машина и фасад многоквартирного дома разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, они захотели внести свой «вклад» с помощью гелиевой ручки.

Их действиям будет дана правовая оценка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 26 сентября сотрудники ГУСБ МВД при поддержке столичного ОМОНа задержали троих студентов (18 и 19 лет).
 
Новости дня
Новости разные
 
Егоров: «Лукашенко пытается показать, что его тоже поддерживают, что он не один»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика