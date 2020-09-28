|
В Минске задержали оскорбивших командира ОМОНа студентов
Источник материала: Навiны
Вечером 26 сентября сотрудники ГУСБ МВД при поддержке столичного ОМОНа задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодых людей подозревают в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
По данным пресс-службы МВД, парни пришли к подъезду Балабы когда узнали, что машина и фасад многоквартирного дома разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, они захотели внести свой «вклад» с помощью гелиевой ручки.
Их действиям будет дана правовая оценка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 26 сентября сотрудники ГУСБ МВД при поддержке столичного ОМОНа задержали троих студентов (18 и 19 лет).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)