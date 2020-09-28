В Минске задержали оскорбивших командира ОМОНа студентов

Вечером 26 сентября сотрудники ГУСБ МВД при поддержке столичного ОМОНа задержали троих студентов (18 и 19 лет). Молодых людей подозревают в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

По данным пресс-службы МВД, парни пришли к подъезду Балабы когда узнали, что машина и фасад многоквартирного дома разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, они захотели внести свой «вклад» с помощью гелиевой ручки.

Их действиям будет дана правовая оценка.