Лукашенко подписал новый указ по одному из главных долгостроев Минска

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал сегодня указ № 352, которым скорректировал свой указ № 430 по достройке одного из самых известных и проблемных долгостроев Минска. Речь о ЖК «Аркадия», который строила компания «Тамбаз», а теперь достраивает УКС. Что меняется, сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что дольщикам из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий будут предоставлены субсидии на погашение кредитов по указу № 240 от 4 июля 2017 года, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.

Указом предусмотрена обязанность заказчика — «УКС Советского района Минска» — производить перерасчет цены квартиры в случае, если фактическая стоимость строительства жилья окажется ниже цены, указанной в договоре.

Также уточнен порядок перечисления денег, оставшихся на специальных счетах заказчика после завершения строительства. После погашения бюджетной ссуды деньги будут возвращаться владельцам жилищных облигаций и только после расчета с ними — страховым организациям на погашение задолженности ООО «Тамбаз».

Кроме того, дольщикам, которые были владельцами жилищных облигаций, предоставлена возможность передавать право на строительство квартиры другим лицам.

— Принятие этой нормы будет содействовать в разрешении проблемных ситуаций тех людей, которые не смогли получить денежную компенсацию за облигации из-за банкротства организаций, обеспечивавших страхование. Некоторые из них не могут продолжать строительство. С принятием указа они получат возможность продать облигации и вернуть хотя бы часть средств, вложенных ранее в их покупку, — сообщает пресс-служба.

Отметим, что этот указ готовился Мингорисполкомом давно. Его проект с принятыми сегодня положениями был готов еще в начале весны 2020 года.

Что это за история

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.



Фото: из личного архива дольщиков

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занимался «Тамбаз».

В отношении бывшего генерального директора завели уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). В декабре 2019 года ему дали шесть лет колонии .

По проблемному ЖК приняли отдельный президентский указ № 430. В нем говорится, что достраивать их будет УКС Советского района, деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды. Пострадавшим от действий застройщика держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты.

Напомним, держатели облигаций уже полностью оплатили строительство своих квартир. Но теперь им придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Естественно, они этого не хотят. Поэтому дольщики неоднократно записывали обращения к властям и даже выходили на пикет у Мингорисполкома.

Сейчас на объекте активно идут работы. Достроить весь комплекс планируют в конце 2021 года.