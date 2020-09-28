Раздвижные двери: рассказываем о плюсах и минусах установки

Источник материала: Tut.by



Стремясь сэкономить пространство в помещении, многие владельцы выбирают раздвижные системы для мебели и дверей. Правда, не каждый заказчик задумывается о том, что иногда конструкторское удовольствие нецелесообразно. Когда нужны раздвижные двери, а когда нет — рассказывает команда TAM.BY .

Когда установка нужна

Как мы уже успели подметить, раздвижные двери позволяют экономить пространство в тесных комнатах. Кроме того, это удачное решение с недостатком места при ошибках планировки, когда помещение заставлено мебелью, и нет возможности установить распашные двери.

Преимущество раздвижного механизма заключается в том, что полотна открываются по принципу дверей-купе и монтируются одним из двух способов: наружным (створки движутся с одной из сторон комнаты и фиксируются в шинопроводе под наличником сверху) или скрытым (готовится полая конструкция фальш-стена, в которой «прячутся» полотна).

Сдвижной механизм часто устанавливают между комнатами, не требующими полной изоляции друг от друга: гостиная и коридор, гардеробная и прихожая, санузел и спальня. Такие двери примыкают неплотно и выполняют роль скорее эстетическую, чем практическую, чтобы визуально исключить зрительный контакт.

Когда установка бессмысленна

Какой бы привлекательной не казалась идея раздвижного механизма, двери такого типа нельзя считать полноценными: плотного примыкания нет, изоляция от шумов и запахов минимальна, роликовые направляющие быстро изнашиваются.

Однако по функциональности раздвижные двери могут приближаться к распашным моделям, оснащаясь фурнитурой специального назначения. Например, тихоходным механизмом, защитой от ударов, устройством прижима для плотного закрывания, шумоизоляционными щетками. Соответственно, стоимость раздвижного типа дверей с такими «бонусами» повышается.

Для кого-то недостатком является невозможность приобрести комплект в розницу: сдвижные конструкции пользуются не таким большим спросом, как распашные, и покупателю приходится делать двери на заказ. С одной стороны, это плюс (двери делают индивидуально, с учетом особенностей проема), с другой — минус (не во всех салонах представлены выставочные экземпляры).

Выбирая раздвижные двери, советуем учесть: блок с фурнитурой в верхней части на 5−7 см больше, чем у распашных дверей. И если в одном пространстве решаете совместить оба типа дверей, то возникнет диссонанс в высоте проемов.

Также не всегда есть смысл выбирать сдвижные двери лишь по той причине, что так советуют в магазине: продавец может не все рассказать о минусах конструкции и решить заработать на продаже дорогого продукта.

О нюансах

Монтаж раздвижных дверей требует особых условий, а именно: расположения проема сбоку или по середине стены с запасом пространства с одной или обеих сторон (для зоны открывания).

Сдвижной механизм предусматривает обязательное сооружение ниши с направляющей. Как правило, это или фальш-стена (скапливающая пыль), или внешняя коробка (смотрится не всегда привлекательно, нависая над головой).

Сдвижные двери отличаются низким уровнем изоляции от шумов и запахов, что делает использование конструкции нецелесообразным на кухне, в ванной и иногда спальне.

Если конструкция оборудована нишей и полотно двери «выезжает» наружу, то в открытом состоянии двери не позволяют оставлять мебель и предметы декора вдоль стены.

Стандартные раздвижные конструкции, оснащенные стопорами, доводчиками и другой фурнитурой, подвержены частым поломкам. Достаточно по неосторожности резко толкнуть дверь — и полотно может заклинить.

Избежать неисправностей реально, если комплектовать двери импортной фурнитурой: только стоимость заказа такой двери вырастает в полтора-два раза.

Интересуют раздвижные двери в Минске — рекомендуем заглянуть в каталог компаний и услуг TAM.BY.