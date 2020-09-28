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Раздвижные двери: рассказываем о плюсах и минусах установки
Источник материала: Tut.by
Когда установка нужна
Как мы уже успели подметить, раздвижные двери позволяют экономить пространство в тесных комнатах. Кроме того, это удачное решение с недостатком места при ошибках планировки, когда помещение заставлено мебелью, и нет возможности установить распашные двери.
Преимущество раздвижного механизма заключается в том, что полотна открываются по принципу дверей-купе и монтируются одним из двух способов: наружным (створки движутся с одной из сторон комнаты и фиксируются в шинопроводе под наличником сверху) или скрытым (готовится полая конструкция фальш-стена, в которой «прячутся» полотна).
Сдвижной механизм часто устанавливают между комнатами, не требующими полной изоляции друг от друга: гостиная и коридор, гардеробная и прихожая, санузел и спальня. Такие двери примыкают неплотно и выполняют роль скорее эстетическую, чем практическую, чтобы визуально исключить зрительный контакт.
Когда установка бессмысленна
Какой бы привлекательной не казалась идея раздвижного механизма, двери такого типа нельзя считать полноценными: плотного примыкания нет, изоляция от шумов и запахов минимальна, роликовые направляющие быстро изнашиваются.
Однако по функциональности раздвижные двери могут приближаться к распашным моделям, оснащаясь фурнитурой специального назначения. Например, тихоходным механизмом, защитой от ударов, устройством прижима для плотного закрывания, шумоизоляционными щетками. Соответственно, стоимость раздвижного типа дверей с такими «бонусами» повышается.
Для кого-то недостатком является невозможность приобрести комплект в розницу: сдвижные конструкции пользуются не таким большим спросом, как распашные, и покупателю приходится делать двери на заказ. С одной стороны, это плюс (двери делают индивидуально, с учетом особенностей проема), с другой — минус (не во всех салонах представлены выставочные экземпляры).
Выбирая раздвижные двери, советуем учесть: блок с фурнитурой в верхней части на 5−7 см больше, чем у распашных дверей. И если в одном пространстве решаете совместить оба типа дверей, то возникнет диссонанс в высоте проемов.
Также не всегда есть смысл выбирать сдвижные двери лишь по той причине, что так советуют в магазине: продавец может не все рассказать о минусах конструкции и решить заработать на продаже дорогого продукта.
О нюансах
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