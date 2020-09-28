ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыкантам, исполнившим «Перемен!» в подземном переходе на Женском марше, присудили по 11-13 суток ареста

28.09.2020 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Музыкантам кавер-группы Best Sound Band, которых задержали 26 сентября в подземном переходе на площади Якуба Коласа, Советский районный суд Минска присудил аресты — на разные сроки за одно и то же правонарушение, пишет «Радыё Свабода».


Альтистку Нину Матушкину приговорили к 11 суткам за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». По аналогичной статье (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) на 12 суток отправлен за решетку Ярослав Бондарчук. А Вадим Бурак арестован на 13 суток.

Когда во время Женского марша в субботу часть протестующих спустилась в переход, группа заиграла «Перемен» и «Муры». Люди приветствовали молодых музыкантов, подпевали им. Но вскоре появилась милиция, которая потребовала явиться в отделение для «выяснения личностей».

Разрешительных документов на уличные выступления милиционерам оказалось мало.

Позже выяснилось, что троих музыкантов отправили на Окрестина. Еще двоих музыкантов отпустили.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкантам кавер-группы Best Sound Band, которых задержали 26 сентября в подземном переходе на площади Якуба Коласа, Советский районный суд Минска присудил аресты — на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал новый указ по одному из главных долгостроев Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика