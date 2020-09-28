«Кибер-контр-партизаны» (уже есть и такие) взломали сайт kyky.org и оставили сообщение о безобразии и справедливости

Источник материала: Onliner

На каждое действие есть противодействие. В ответку киберпартизанам, которые взламывают сайты отдельных силовых структур, меняют онлайн-трансляцию гостелеканалов и проводят другие «акции» в глобальной компьютерной сети интернет, возникла группировка хакеров, поддерживающих Александра Лукашенко. Как сообщает kyky.org, сегодня в 17:30 на сайте появился текст, который редакция не планировала и не создавала. Он назывался «Вы взломаны».

По словам сотрудников kyky.org, внутри материал содержал только упомянутый заголовок и одну фотографию — с инаугурации Александра Лукашенко.

«Под фото Лукашенко взломщики оставили „пасхалку“ — ссылку на 30-секундную аудиозапись от „кибер-контр-партизан“. В ней измененный голос зачитывал следующее послание: „Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деанонимизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, „кибер-партизаны“, вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи“.

Редакция kyky.org заявляет, что взломщики обратились не по адресу: «Мы не разрабатывали систему распознавания лиц, а также никак не относимся к группировке „кибер-партизан“. Нам лестно такое внимание — но в следующий раз просим выбрать для взлома сайт, на котором данный контент будет выглядеть более аутентично», — заявила редакция портала.