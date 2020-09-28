Белорусские страховщики собрали за восемь месяцев почти миллиард рублей взносов

За январь—август 2020 года взносы страховых организаций Беларуси составили 980,4 млн рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 6,2%, сообщает Министерство финансов.





Взносы по добровольным видам страхования за январь—август 2020 года составили 620,7 млн рублей, что на 45,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Взносы по обязательным видам — 359,7 млн рублей, что на 11,9 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Удельный вес взносов по добровольным видам страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,3% (за январь—август 2019 года — 62,3%).

За восемь месяцев 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране сложились в 512,5 млн рублей, что на 55,0 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 52,3% (за январь—август 2019 года — 49,6%).

За январь—август текущего года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 81,8 млн рублей (за восемь месяцев 2019-го — 86,2 млн), из них 42,5 млн — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 39,3 млн — платежи во внебюджетные фонды (за январь—август 2019 года — 46,9 млн и 39,3 млн рублей соответственно).

В 2019 году белорусские страховщики собрали 1,4 млрд рублей взносов, страховые выплаты составили 708 млн рублей.