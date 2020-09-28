ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая реальность потребительского кредитования - от 32% годовых

28.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

РРБ-Банк сообщает о возобновлении кредитования физических лиц. Новые кредитные продукты можно оформить в любой день обращения клиента.





Процентные ставки новых кредитных продуктов «Социальный» и «Ренессанс» установлены в размере 32,99% годовых. При этом если получатели «Социального» кредита могут рассчитывать на сумму до 2,5 тыс. рублей на 36 месяцев, то заемщики «Ренессанса» — на 7 тыс. рублей, которыми можно пользоваться 60 месяцев.

Получить кредиты «Доступный плюс» и «Предприниматель» можно по ставкам 34,99 и 39,99% соответственно. «Потолок» для предпринимателей — 10 тыс. рублей, срок — 36 месяцев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РРБ-Банк сообщает о возобновлении кредитования физических лиц. Новые кредитные продукты можно оформить в любой день обращения клиента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс о магистрали Минск - Санкт-Петербург: очень дорогостоящий проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика