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Минтранс о магистрали Минск - Санкт-Петербург: очень дорогостоящий проект

28.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идея создания высокоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург вынашивается уже несколько лет, рассказала Sputnik пресс-секретарь министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Анна Куриленок.


 

"Идея строительства магистрали является амбициозной, глобальной, перспективной и дорогостоящей. Проект достаточно интересен с точки зрения повышения скорости доставки грузов и пассажиров. Беларусь окажет необходимое содействие заинтересованным инвесторам в реализации данного проекта. О сроках говорить пока сложно", - отметила представитель ведомства.

Ожидается, что протяженность трассы составит около 2,5 тысяч километров, а новый маршрут из Минска в северную столицу России станет на 130 км короче.

Сейчас расстояние между городами по существующей железнодорожной колее составляет чуть более 860 км, из Санкт-Петербурга до Минска поезд едет почти 12 часов со средней скоростью 65 км/ч. После строительства магистрали время в пути сократится до двух часов. Предполагается, что поезда, которые будут состоять из 8-12 вагонов, смогут разогнаться до 450 км/ч.
 
Теги: Минск
 
 
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Идея создания высокоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург вынашивается уже несколько лет, рассказала Sputnik...
 
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