Дольщики «Тамбаза» смогут вернуть деньги или продать облигации

Документ вводит комплекс мер дополнительной защиты граждан, пострадавших от действий ООО «Тамбаз» при строительстве жилья в домах в районе Богдановича и Тургенева в Минске





Теперь дольщикам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будут предоставлены субсидии на погашение кредитов независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.





Указ предусматривает обязанность УКС Советского района сделать перерасчет цены объекта долевого строительства, если фактическая стоимость строительства окажется ниже цены, указанной в договоре.





Указ уточняет порядок перечисления денег, оставшихся на спецсчетах заказчика после завершения строительства объектов. После погашения бюджетной ссуды деньги будут возвращаться владельцам жилищных облигаций и только после расчета с ними — страховым организациям на погашение задолженности ООО «Тамбаз».





Кроме того, дольщикам, которые являлись владельцами жилищных облигаций, предоставлена возможность передавать право на строительство квартиры другим лицам. Принятие этой нормы будет содействовать разрешению проблемных ситуаций тех граждан, которые не смогли получить денежную компенсацию за облигации из-за банкротства страховых компаний. Некоторые из них не могут продолжать строительство. Теперь такие граждане смогут продать облигации и вернуть хотя бы часть средств, вложенных ранее в их покупку.