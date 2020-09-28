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Появились хакеры за Лукашенко: взломали kyky.org и пригрозили «Кибер партизанам»

28.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня около 17:30 вечера на сайте появился текст, который KYKY не планировал и не создавал — он назывался «Вы взломаны». Внутри материал содержал только упомянутый заголовок и одну фотографию Лукашенко с его присяги.



Под фото Лукашенко взломщики оставили «пасхалку» — ссылку на 30-секундную аудиозапись от «Кибер-контр-партизан». В ней измененный голос зачитывал следующее послание:

«Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, „Кибер Партизаны“, вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи».
 
 
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Сегодня около 17:30 вечера на сайте появился текст, который KYKY не планировал и не создавал — он назывался «Вы взломаны». Внутри материал содержал только упомянутый...
 
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