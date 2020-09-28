Завтра президент Франции встретится со Светланой Тихановской













При этом ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, чьи слова приводил телеканал "Франс 24", сообщил: "Если она об этом попросит, президент республики встретится с ней по случаю своей поездки".





Атталь отметил, что у нынешнего визита президента Франции в страны Балтии есть и такая важная цель, как разрешение кризиса в Беларуси.





Телеканал также сообщил, что "одна из советниц" Тихановской утверждала, что находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции желает, чтобы французский президент принял участие в урегулировании кризиса в ее стране.





По словам представителя французского правительства, происходящее в Беларуси - это "кризис власти, авторитарной власти, которая не может согласиться с логикой демократии и пытается удержаться силой".







