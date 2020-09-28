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Подозреваемыми по делу о блокировании дороги в Бресте признаны 20 человек

28.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подозреваемыми по делу о блокировании дороги в Бресте 13 сентября признаны 20 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси в понедельник.

"УСК по Брестской области продолжается расследование уголовного дела по ч.1 ст.342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. В настоящее подозреваемыми признаны 20 человек", - говорится в сообщении СК. 

По данным комитета, к одному из подозреваемых с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, а также видеозаписи, размещенные в сети Интернет. 

"Продолжается работа, направленная на установление виновных лиц", - отметили в комитете.

По данным СК, днем 13 сентября лица, участвовавшие в несанкционированном массовом мероприятии, находясь в центре Бреста - районе пересечения проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, "совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и препятствовали движению транспортных средств на указанном участке".
 
Теги: Брест
 
 
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Подозреваемыми по делу о блокировании дороги в Бресте 13 сентября признаны 20 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси в понедельник.
 
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