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«На дороге лежит самокат». Читатель сообщает о ДТП возле Дворца железнодорожников

28.09.2020 21:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП с участием легкового автомобиля и самоката произошло сегодня вечером, сообщает читатель Onliner. Примерно в 19:50 минчанин ехал на своем автомобиле в районе Дворца культуры железнодорожников. Одна из полос дороги оказалась занята каретой скорой помощи, автомобилем ГАИ и легковым автомобилем, который, возможно, стал одним из участников инцидента. Так как видео снято в темное время суток, рассмотреть на нем что-либо сложно, но автор ролика замечает, что на земле лежит самокат.

Госавтоинспекция пока не опубликовала информацию об этом ДТП. Если вы были свидетелем столкновения, пишите в наш Telegram-бот или на почту ok@onliner.by.

 
 
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ДТП с участием легкового автомобиля и самоката произошло сегодня вечером, сообщает читатель Onliner. Примерно в 19:50 минчанин ехал на своем автомобиле в районе Дворца...
 
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