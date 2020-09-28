|
«На дороге лежит самокат». Читатель сообщает о ДТП возле Дворца железнодорожников
Источник материала: Onliner
ДТП с участием легкового автомобиля и самоката произошло сегодня вечером, сообщает читатель Onliner. Примерно в 19:50 минчанин ехал на своем автомобиле в районе Дворца культуры железнодорожников. Одна из полос дороги оказалась занята каретой скорой помощи, автомобилем ГАИ и легковым автомобилем, который, возможно, стал одним из участников инцидента. Так как видео снято в темное время суток, рассмотреть на нем что-либо сложно, но автор ролика замечает, что на земле лежит самокат.
Госавтоинспекция пока не опубликовала информацию об этом ДТП. Если вы были свидетелем столкновения, пишите в наш
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием легкового автомобиля и самоката произошло сегодня вечером, сообщает читатель Onliner. Примерно в 19:50 минчанин ехал на своем автомобиле в районе Дворца...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)