«На дороге лежит самокат». Читатель сообщает о ДТП возле Дворца железнодорожников

Источник материала: Onliner

ДТП с участием легкового автомобиля и самоката произошло сегодня вечером, сообщает читатель Onliner. Примерно в 19:50 минчанин ехал на своем автомобиле в районе Дворца культуры железнодорожников. Одна из полос дороги оказалась занята каретой скорой помощи, автомобилем ГАИ и легковым автомобилем, который, возможно, стал одним из участников инцидента. Так как видео снято в темное время суток, рассмотреть на нем что-либо сложно, но автор ролика замечает, что на земле лежит самокат.

Госавтоинспекция пока не опубликовала информацию об этом ДТП. Если вы были свидетелем столкновения, пишите в наш Telegram-бот или на почту ok@onliner.by.