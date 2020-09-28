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Герасимов уступил Надалю в первом круге «Ролан Гаррос»
Источник материала: Навiны
Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов (83 АТП) не смог пробиться во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв в трех сетах испанцу Рафаэлю Надалю (2 АТП) — 4:6, 4:6, 2:6.
В третьем сете Герасимов вел 2:0, но повредил голеностоп и доигрывал поединок с болевыми ощущениями.
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Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов (83 АТП) не смог пробиться во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв в трех сетах испанцу Рафаэлю Надалю (2 АТП) — 4:6, 4:6, 2:6.
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