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Замминистра спорта ответил на сообщения о том, что он оказывает давление на спортсменов

28.09.2020 21:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, в разговоре с Tribuna.com ответил на сообщения о том, что он оказывает давление на спортсменов, которые высказываются о происходящем в Беларуси и ходят на мирные акции протеста.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что спортсменов, подписавших открытое письмо против насилия и за новые выборы, а также тех, кто ходит на протестные марши, начали прессинговать люди из руководства Министерства спорта. Якобы чиновник приходит с двумя представителями из мира единоборств и «уговаривает» вернуться на путь истинный.

Ставший замминистра в 2015-м (в 2009-м в должности заместителя командующего силами специальных операций ВС РБ закончил военную карьеру, после чего работал в Витебском облисполкоме) Портной считает, что беседы проходят абсолютно нормально:

— Мы разговаривали со спортсменами лояльно, доброжелательно, чтобы направить на путь истинный, не более того. Это раз. Второе, свою позицию мы отстаиваем по собственному убеждению.

— Вы попали в санкционный список, который подготовил Белорусский фонд спортивной солидарности. Как к этому относитесь?

— Спокойно. Я люблю свою страну, свое общество. И в принципе мне мнение непонятно кого абсолютно безразлично. Я человек сильный, и мнение обо мне других… Если пытаются давить на психику мою, на нервы, хотят вывести из себя, то этого не получится.

Я разговаривал со многими людьми, спортсменами. Они в принципе понимают, во что их втянули, и знают, что это неправильно. Спортсмены топового класса сейчас не должны отвлекаться. Им нужно завоевывать лицензии на соревнованиях, готовиться к Олимпиаде, показывать свои лучшие результаты, а не то, что они делают сейчас.

Вот кто такой Попов (Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо, подписавший открытое письмо и ходящий на марши протестов. — Прим.TUT.BY)? Вышел в тираж. Вы поговорите с людьми, которые занимаются с ним в зале.

Спросите у того же Юры Рыбака. Они презирают этого Попова. Он непонятно где, непонятно что. Вот был в сентябре чемпионат Беларуси (Попов занял на турнире второе место в категории до 84 кг. — Прим. ред.). Он не смог стать чемпионом, чтобы в дальнейшем представлять нашу страну на международной арене, а теперь будет что-то доказывать.

У нас есть дополнительные вознаграждения за показанный результат, а Попов видит, что результата нет. Думает, что кто-то из-за рубежа даст две копейки. Пускай дают, мы не против. Но надо же и совесть иметь.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается разговоров моих со спортсменами, то, повторюсь, никаких угроз не было. Все лояльно, спокойно. Извините меня, я кандидат политических наук, у меня четыре высших образования. Мне вполне хватает сленга, разговорного запаса, чтобы нормально поговорить.

Но я всегда говорю осознанно. И могу сказать, что те спортсмены, с которыми я проводил диалог, потом благодарили за то, что увел их с кривой дорожки. Теперь эти спортсмены занимаются делом, они нацелены на результат. Я разговаривал и с боксерами, и с борцами, и с легкоатлетами.

Люди отошли от этого [выражения недовольства], сейчас работают на спортивный результат, собираются прославлять нашу страну, а не наоборот — делить, дербанить, создавать нервозный микроклимат в коллективах. Это нам не надо. Мы уверены в своих силах. Мы победим, — сказал Портной.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Я человек сильный, и мнение обо мне других… Если пытаются давить на психику мою, на нервы, хотят вывести из себя, то этого не получится».
 
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