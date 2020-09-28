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Замминистра спорта ответил на сообщения о том, что он оказывает давление на спортсменов
Источник материала: Tut.by
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, в разговоре с Tribuna.com
Ставший замминистра в 2015-м (в 2009-м в должности заместителя командующего силами специальных операций ВС РБ закончил военную карьеру, после чего работал в Витебском облисполкоме) Портной считает, что беседы проходят абсолютно нормально:
— Мы разговаривали со спортсменами лояльно, доброжелательно, чтобы направить на путь истинный, не более того. Это раз. Второе, свою позицию мы отстаиваем по собственному убеждению.
— Вы попали в санкционный список, который подготовил Белорусский фонд спортивной солидарности. Как к этому относитесь?
— Спокойно. Я люблю свою страну, свое общество. И в принципе мне мнение непонятно кого абсолютно безразлично. Я человек сильный, и мнение обо мне других… Если пытаются давить на психику мою, на нервы, хотят вывести из себя, то этого не получится.
Я разговаривал со многими людьми, спортсменами. Они в принципе понимают, во что их втянули, и знают, что это неправильно. Спортсмены топового класса сейчас не должны отвлекаться. Им нужно завоевывать лицензии на соревнованиях, готовиться к Олимпиаде, показывать свои лучшие результаты, а не то, что они делают сейчас.
Вот кто такой Попов (Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо, подписавший открытое письмо и ходящий на марши протестов. — Прим.TUT.BY)? Вышел в тираж. Вы поговорите с людьми, которые занимаются с ним в зале.
Спросите у того же Юры Рыбака. Они презирают этого Попова. Он непонятно где, непонятно что. Вот был в сентябре чемпионат Беларуси (Попов занял на турнире второе место в категории до 84 кг. — Прим. ред.). Он не смог стать чемпионом, чтобы в дальнейшем представлять нашу страну на международной арене, а теперь будет что-то доказывать.
У нас есть дополнительные вознаграждения за показанный результат, а Попов видит, что результата нет. Думает, что кто-то из-за рубежа даст две копейки. Пускай дают, мы не против. Но надо же и совесть иметь.
Что касается разговоров моих со спортсменами, то, повторюсь, никаких угроз не было. Все лояльно, спокойно. Извините меня, я кандидат политических наук, у меня четыре высших образования. Мне вполне хватает сленга, разговорного запаса, чтобы нормально поговорить.
Но я всегда говорю осознанно. И могу сказать, что те спортсмены, с которыми я проводил диалог, потом благодарили за то, что увел их с кривой дорожки. Теперь эти спортсмены занимаются делом, они нацелены на результат. Я разговаривал и с боксерами, и с борцами, и с легкоатлетами.
Люди отошли от этого [выражения недовольства], сейчас работают на спортивный результат, собираются прославлять нашу страну, а не наоборот — делить, дербанить, создавать нервозный микроклимат в коллективах. Это нам не надо. Мы уверены в своих силах. Мы победим, — сказал Портной.
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