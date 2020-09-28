|
Белорус выиграл чемпионский пояс по боксу IBF Eurasia
Источник материала: Партизан
Белорусский боксер Михаил Долголевец (весовая категория 76,2 кг) завоевал чемпионский пояс IBF Eurasia в Казани, сообщает
Долголевцу противостоял опытный спортсмен из Казахстана Арман Рысбек (семь побед в профессиональном боксе). Начался бой с разведки, атлеты обменивались ударами. Активнее казался Рысбек. Однако белорус с каждым раундом наращивал темп.
После четвертого отрезка угол казахстанца остановил поединок и снял Рысбека с турнира. Судьи присудили Долголевцу победу техническим нокаутом.
"Пока я боксировал, в Минске супруга родила мне дочь. Я выступал для них. Соперник был интересный, настраивался на всю дистанцию, но удалось завершить поединок досрочно. Сейчас с моим промоутером Михаилом Лисовским и тренером Константином Маханьковым подбираем нового оппонента", - сказал Sputnik Долголевец.
Для белорусского спортсмена это был третий поединок в профессиональном боксе и первый чемпионский пояс. Дебютировал Михаил 29 февраля 2020 года на крупном турнире MGC в Минске. Долголевец – мастер спорта международного класса, участник двух Олимпийских игр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боксер Михаил Долголевец (весовая категория 76,2 кг) завоевал чемпионский пояс IBF Eurasia в Казани, сообщает Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)