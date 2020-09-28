Умер личный фотограф Брежнева и других советских генсеков





С 1960 года и до последнего времени Мусаэльян работал в агентстве ТАСС, оно и сообщило о его смерти. В начале карьеры он специализировался на создании работ, посвященных покорению космоса, подготовке космических экипажей и запуску ракет.





Как рассказывал сам Мусаэльян, работать с Брежневым ему предложили в 1969 году, когда советский лидер совершал рабочую поездку по Сибири и республикам Средней Азии. С тех пор он неоднократно сопровождал Брежнева в поездках по стране и за рубежом. Был его личным фотографом до 1982 года. Также фотографировал генеральных секретарей Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.





Работы Мусаэльяна отмечены многими журналистскими наградами. В частности – четырьмя дипломами всемирной фотовыставки World Press Photo и ее высшей наградой "Золотой глаз" (1978 год). Ее он получил за слезы Брежнева на фотографии встречи с генсеком компартии Чили Луисом Корваланом, освобожденным из пиночетовских застенков.



