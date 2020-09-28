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Макрон подтвердил встречу с Тихановской и поддержал белорусских активисток
Источник материала: Навiны
Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу со Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября.
В Литву президент Франции
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Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу со Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября.
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