Макрон подтвердил встречу с Тихановской и поддержал белорусских активисток

Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу со Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября.





В Литву президент Франции прибыл сегодня вечером с официальным визитом. Президенты Франции не посещали эту страну почти 20 лет.