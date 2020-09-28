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Макрон подтвердил встречу с Тихановской и поддержал белорусских активисток

28.09.2020 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу со Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября.

Макрон подтвердил встречу с Тихановской и поддержал белорусских активисток

В Литву президент Франции прибыл сегодня вечером с официальным визитом. Президенты Франции не посещали эту страну почти 20 лет.

По словам Макрона, он намерен, в частности, подтвердить свою позицию о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси и поддержать Тихановскую и белорусских женщин, выходящих на протесты.

 
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Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу со Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября.
 
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