Оштрафованная журналистка Мария Гриц вновь предстанет перед судом, она остается в ИВС

Оштрафованная на 20 базовых величин (540 рублей) за участие в женском марше 26 сентября в Минске корреспондент телеканала «Белсат» Мария Гриц не выпущена из изолятора временного содержания. По информации телеканала, в ее отношении составлен еще один протокол, который суд рассмотрит 29 сентября.





На Женском марше, по данным БАЖ и правозащитников, было задержано восемь сотрудников СМИ, а также фрилансер Елена Довнар. Задержали, а затем освободили Марию Войтович, Юлию Матузову (обе — «Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by). Четырем журналисткам присудили штрафы и арест.

Сегодня суд Первомайского района Витебска прекратил дело корреспондента «Белсата» Дмитрия Казакевича, который обвинялся в участии в несанкционированном митинге 9 августа и отсидел пять суток из назначенных десяти.