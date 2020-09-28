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Как выбрать дрель-шуруповерт для бытовых работ

29.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


В доме желательно иметь запас инструментов для бытовых нужд, минимум состоящий из молотка, наборов отверток, метизов и электроинструментов. В этом материале TAM.BY расскажет, как выбрать дрель-шуруповерт, которая исправно прослужит не один год.

Содержание:

♦ Дрель-шуруповерт: каких видов бывает
♦ Как выбрать дрель-шуруповерт
♦ Как выбрать дрель-шуруповерт по типу питания

Дрель-шуруповерт: каких видов бывает


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Условно шуруповерты делятся на две категории. Бытовые — ограничены по функционалу, имеют невысокую стоимость, справляются с работами по мягким материалам: пластику, пенопласту, гипсокартону. Бытовые шуруповерты подходят для несложного ремонта своими руками.

Профессиональные — обладают повышенной мощностью и встроенной функцией ударной дрели, то есть перфоратора. Такой электроинструмент предназначен для бóльшего круга задач, чем бытовой.

Дрель-шуруповерт может работать либо от аккумулятора, либо от сети. Разница заключается в способе питания и удобстве использования.

Как выбрать дрель-шуруповерт


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прежде чем отправляться в магазин или на строительный рынок, советуем изучить некоторые характеристики: они помогут понять как выбрать дрель-шуруповерт под определенные задачи.

Мощность двигателя. Первое, на что следует обратить внимание, — это максимальный крутящий момент — эквивалент мощности, который обозначается буквами Нм. Чем выше показатель, тем с большим кругом задач будет справляться дрель. Например, максимально возможный (110 Нм) одолеет даже бурение лунок во льду.

Скорости. После выбора максимального крутящего момента можно перейти к количеству скоростей. Для дрели важна большая скорость, чтобы справляться с твердыми материалами, для шуруповерта — низкая (для вкручивания саморезов). Удобно, когда скорость можно менять.

Количеств оборотов. Показатель, обозначающий, сколько оборотов сделает двигатель за единицу времени. В случае, когда мощность не такая уж и большая, большая скорость оборотов повысит перечень решаемых задач.

Вид патрона. Патроны для шуруповерта бывают нескольких видов:

  • ключевые — чтобы сменить сверло, требуется специальный ключ. Это, конечно, занимает лишнее время, но ключевой патрон считается надежным;
  • бесключевые — снять сверло получится возможно без ключа;
  • биты — крестообразная оснастка, крепится через магнит или защелку. Предназначена преимущественно для работы с саморезами.

Дополнительные функции. Функция реверса полезна, когда требуется выкрутить шуруп или сменить биту. При этом головка дрели вращается как справа налево, так и наоборот. Если не знаете, как выбрать дрель-шуруповерт, но хотите разносторонний инструмент — берите модель с функцией удара. Она не заменит полноценный перфоратор, но справится с твердыми материалами типа кафельной плитки или металла.

Диаметр сверления. Определитесь заранее, отверстия какого диаметра вам предстоит делать и выбирайте инструмент исходя из этого параметра.

Как выбрать дрель-шуруповерт по типу питания


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Дрель-шуруповерт, работающая от сети, отличается легким весом, но большой мощностью. Такая модель работает практически с любым материалом. Правда, для включения необходима розетка (что затруднительно при ремонте в новостройках без разведенной электрики), а работа мастера зависит длины провода.

Модели, работающие от аккумулятора отличаются чуть большим весом, удобны в использовании, не зависят от электричества. Минусы — пониженная мощность, а при длительном использовании возникает вопрос питания батареи.

Большим успехом пользуются беспроводные дрели: сегодня на рынке присутствуют модели с батарей до3 000 перезарядок (литий-ионные) или 2000 перезарядок (никель-кадмиевые).

Теперь вызнаете, как выбрать дрель-шуруповерт по базовым характеристикам и не ошибиться в покупке инструмента, который действительно нужен.

Купить строительный инструмент в Минске поможет каталог TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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