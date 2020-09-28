Подписан указ о «дополнительной защите интересов граждан, пострадавших от действий ООО "Тамбаз" при строительстве жилья в домах, расположенных в границах улиц М.Богдановича и Тургенева в Минске».





Дольщикам из числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут предоставлены субсидии на погашение кредитов независимо от даты их постановки на учет нуждающихся, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Указом предусмотрена обязанность заказчика, УКС Советского района Минска, производить перерасчет цены объекта долевого строительства, если фактическая стоимость строительства жилья окажется ниже цены, указанной в договоре.

Уточнен порядок перечисления денежных средств, оставшихся на специальных счетах заказчика после завершения строительства объектов. После погашения бюджетной ссуды денежные средства будут возвращаться владельцам жилищных облигаций и только после расчета с ними — страховым организациям на погашение задолженности ООО «Тамбаз».

Дольщикам, которые являлись владельцами жилищных облигаций, предоставлена возможность передавать право на строительство квартиры другим лицам. «Принятие данной нормы будет содействовать в разрешении проблемных ситуаций тех граждан, которые не смогли получить денежную компенсацию за облигации из-за банкротства организаций, обеспечивавших страхование. Некоторые из них не могут продолжать строительство. С принятием указа они получат возможность продать облигации и вернуть хотя бы часть средств, вложенных ранее в их покупку», — говорится в сообщении.

30 декабря 2019 года суд Заводского района Минска под председательством судьи Светланы Черепановой 30 декабря приговорил 72-летнего бывшего директора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и лишению на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, Хаютин должен выплатить части потерпевших по 2 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд признал Хаютина виновным в совершении преступлений по ст. 428 (служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Процесс над бывшим директором «Тамбаза» начался 21 августа 2019 года, а задержали его в конце 2017 года. Основанием для возбуждения уголовного дела явилась проверка Комитета госконтроля и финансовой милиции. Приговор зачитали в большом зале суда Московского района Минска, чтобы могло присутствовать как можно больше потерпевших, которых в деле 615. На вынесение приговора пришло около 30 человек. По версии обвинения, они купили жилищные облигации «Тамбаза» в 2012—2017 годах как гарантию строительства жилья в комплексе «Аркадия», однако квартиры построены не были. Как утверждал обвинитель, Хаютин продавал облигации, когда его компания находилась в тяжелом материальном положении и не могла выполнить по ним обязательства. Комитет госконтроля сообщил, что ущерб покупателям жилищных облигаций составил 21,5 млн рублей.