Отменено распоряжение о приостановке строительства аккумуляторного завода под Брестом

Распоряжение о приостановке строительства под Брестом аккумуляторного завода обществом с ограниченной ответственностью «Аккумуляторный Альянс» отменено, сообщила пресс-служба предприятия.



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В релизе говорится, что информация об отмене распоряжения получена 28 сентября из Брестского облисполкома в ответ на обращение о снятии запрета. Из ответа следует, что 25 сентября председатель Брестского облисполкома распорядился признать утратившим силу распоряжение от 14 июня 2019 года о приостановлении строительства предприятия.

В тот день на сайте облисполкома было опубликовано распоряжение руководителя региона Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

По сообщению пресс-службы ООО «Аккумуляторный Альянс», получены все необходимые разрешения: положительное заключение государственной экологической экспертизы по строительному проекту, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза».

«Аккумуляторный завод готов приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам. Для обеспечения открытости и участия общественности в мониторинге по проведению пусконаладочных работ формируется группа из представителей общественности и жителей близлежащих населенных пунктов», — отмечается в релизе.

Завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

22 мая нынешнего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» был выведен из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде «АйПауэр». В результате ООО получило наименование «Аккумуляторный Альянс».

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу (заместителем директора компании «Семь холмов бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды Лукашенко), 15% — Дмитрию Баскову (тренер хоккейной команды Лукашенко, председатель федерации хоккея).

22 июня Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

«Лукашенко на этой встрече обещал, что пусконаладочных работ на заводе не будет до проведения референдума. Власти в очередной раз нас обманули. Несмотря на это, мы будем инициировать проведение референдума. Прежде всего на территории Тельминского сельсовета, где расположен завод», — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.