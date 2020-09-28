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Президент Франции проведет встречу со Светланой Тихановской
Источник материала: БДГ
Эммануэль Макрон проведет в Вильнюсе во время своего официального визита встречу со Светланой Тихановской.
Кроме того, Макрон планирует плотно изучить «белорусский вопрос» во время своего визита в Литву. Об этом сообщает агентство
Французский президент проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит батальон НАТО с французскими военными. Отмечается, что визит Макрона - исторический: президенты Франции не посещали Литву почти 20 лет.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа
Напомним, что Европейский парламент 17 сентября
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Эммануэль Макрон проведет в Вильнюсе во время своего официального визита встречу со Светланой Тихановской.
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