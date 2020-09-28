Президент Франции проведет встречу со Светланой Тихановской

Эммануэль Макрон проведет в Вильнюсе во время своего официального визита встречу со Светланой Тихановской.

Кроме того, Макрон планирует плотно изучить «белорусский вопрос» во время своего визита в Литву. Об этом сообщает агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на администрацию французского лидера. По данным агентства, президент Франции проведет встречу с Тихановской в Вильнюсе утром во вторник 29 сентября.

Французский президент проведет в Литве два дня. Во вторник он посетит батальон НАТО с французскими военными. Отмечается, что визит Макрона - исторический: президенты Франции не посещали Литву почти 20 лет.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение , что ЕС и РФ должны выступить посредниками в урегулированиибелорусского политического кризиса. Науседа также полагает, что необходимо организовать диалог гражданского общества и властей.