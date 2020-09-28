ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны

29.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.

Телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, а также с властями Турции, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, пока на ход конфликта не повлияли, передает РБК.

Особенно ожесточенные бои идут на севере непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на подступах к городу Мартакерт (Агдера) и на юго-восточном направлении — в районе города Гадрут. На юге азербайджанским силам удалось сдвинуть линию фронта и занять новые территории, как накануне вечером заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян. Он пообещал вернуть потерянное. Судя по сообщениям военных ведомств обеих стран, артиллерия Азербайджана ведет значительно более глубокий обстрел — до 20–30 км от линии фронта.

По данным на 17:00 28 сентября, потери армянской стороны составили 48 человек убитыми и более 200 ранеными, сообщила РБК представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. В Азербайджане свои потери не обнародуют. РБК направил запрос представителю военного ведомства республики.

Ереван заявляет, что противник потерял около 200 военнослужащих. Баку эти данные опровергает и заявляет, что во время боев в Нагорном Карабахе убиты более 550 армянских военных.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах приграничных территорий. В тот же день обе страны объявили о введении военного положения, Ереван начал всеобщую мобилизацию, Баку — частичную. Кроме того, Азербайджан приостановил все международные перелеты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс о магистрали Минск - Санкт-Петербург: очень дорогостоящий проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика