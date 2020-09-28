Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны

Источник материала: АФН

В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.

Телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, а также с властями Турции, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, пока на ход конфликта не повлияли, передает РБК.

Особенно ожесточенные бои идут на севере непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на подступах к городу Мартакерт (Агдера) и на юго-восточном направлении — в районе города Гадрут. На юге азербайджанским силам удалось сдвинуть линию фронта и занять новые территории, как накануне вечером заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян. Он пообещал вернуть потерянное. Судя по сообщениям военных ведомств обеих стран, артиллерия Азербайджана ведет значительно более глубокий обстрел — до 20–30 км от линии фронта.

По данным на 17:00 28 сентября, потери армянской стороны составили 48 человек убитыми и более 200 ранеными, сообщила РБК представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. В Азербайджане свои потери не обнародуют. РБК направил запрос представителю военного ведомства республики.

Ереван заявляет, что противник потерял около 200 военнослужащих. Баку эти данные опровергает и заявляет, что во время боев в Нагорном Карабахе убиты более 550 армянских военных.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах приграничных территорий. В тот же день обе страны объявили о введении военного положения, Ереван начал всеобщую мобилизацию, Баку — частичную. Кроме того, Азербайджан приостановил все международные перелеты.